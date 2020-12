Lý do để tin Ronaldo có thể đánh bại Lewandowski ở 'The Best'

Ở giải FIFA The Best 2019, Lionel Messi, dù không thi đấu quá ấn tượng, vẫn vượt Virgil van Dijk để giành giải "Cầu thủ xuất sắc".

Phỏng vấn

Hai bình luận viên John Dykes và Shebby Singh của Fox Sports tin Robert Lewandowski xứng đáng giành giải "Cầu thủ xuất sắc" của FIFA The Best 2020.

Chia sẻ với Zing, các chuyên gia này tin Lewandowski đã có một năm bùng nổ và những gì anh tạo ra thật sự phi thường.

Tuy vậy, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi lại có lượng fan rất đông, điều Lewandowski còn thiếu. Yếu tố này có thể ảnh hưởng đến kết quả cuộc bình chọn "Cầu thủ xuất sắc".

Cơ hội nào cho Ronaldo?

- Ông có ngạc nhiên với danh sách rút gọn "Cầu thủ xuất sắc"?

- John Dykes: Tôi không phải người hâm mộ với những giải thưởng cá nhân vì bóng đá là trò chơi tập thể. Và tôi nghĩ khả năng đóng góp của một cầu thủ cho đội bóng mới là điều quan trọng nhất.

Tuy nhiên, sự phát triển của phương tiện truyền thông và mạng xã hội cũng như những tranh luận giữa các nhóm cổ động viên nổ ra liên tục đã biến mọi thứ thay đổi.

Tôi nhận được nhiều câu hỏi về so sánh giữa Diego Maradona và Lionel Messi thì ai hay hơn, cũng như Cristiano Ronaldo và Lionel Messi thì ai mới là "GOAT" (cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời).

Thế nhưng, bóng đá còn mang nhiều ý nghĩa hơn những tranh luận.

Trong bóng đá hiện đại, tôi thấy nhiều người coi trọng các giải thưởng cá nhân. Cầu thủ cũng có người thích thú và quan tâm nhiều đến việc xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội.

Và cũng xuất hiện những cầu thủ có người đại diện quyền lực và đủ sức tạo ra ảnh hưởng tới ai đó.

Vì vậy, dễ hiểu khi bạn luôn thấy Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Neymar góp mặt trong những cuộc đua tranh giải thưởng cá nhân.

Nếu nhìn vào thống kê thành tích của Ronaldo, Neymar và Messi ở mùa 2019/20, tôi tin chắc ai cũng thừa nhận sự xuất sắc của họ. Giá trị các siêu sao này tạo ra đã ở chuẩn mực rất cao.

Thế nhưng, cầu thủ như Joshua Kimmich lại không được đề cập nhiều. Lý do vì anh ấy không phải cái tên khoác trên mình "chiếc áo bóng bẩy".

Những hậu vệ cũng không được nhìn nhận xứng đáng, ví dụ như Sergio Ramos.

Về danh sách ứng viên đề cử cho giải "Cầu thủ xuất sắc" của FIFA The Best, tôi ngạc nhiên khi không thấy có Erling Haaland. Đó có lẽ là do cầu thủ này còn trẻ cũng như người ta muốn tiền đạo phải giành được "Golden boy" (Cầu thủ trẻ xuất sắc") trước rồi mới bước lên nấc thang tiếp theo của sự nghiệp.

Tuy vậy, tôi sẽ bất ngờ nếu Robert Lewandowski không có trong danh sách.

- Shebby Singh: Lẽ ra Thomas Muller nên có mặt trong danh sách đề cử. Joshua Kimmich cũng xứng đáng được vinh danh.

Tôi tin chắc các cầu thủ Bayern Munich phải xứng đáng được thừa nhận nhiều hơn.

Tuy nhiên, như tất cả cuộc bầu chọn, sẽ luôn có bất ngờ về ứng viên xuất hiện trong danh sách đề cử giải thưởng, cũng như những người lỗi hẹn.

Giải thưởng "Nam cầu thủ xuất sắc" của năm sẽ là cuộc đua giữ Ronaldo, Lewandowski và Messi. Gala The Best 2020 sẽ diễn ra lúc 1h ngày 18/12. Ảnh: Getty.

- Liệu có cái kết bất ngờ tại FIFA The Best như năm ngoái, khi Messi vượt qua Van Dijk?

- John Dykes: Đầu tiên hãy nhìn danh sách những người tham gia bình chọn FIFA The Best. Đó là người hâm mộ, HLV trưởng và đội trưởng các ĐTQG, nhà báo.

Nếu ai đó huy động người hâm mộ bầu chọn cho Lionel Messi, lực lượng cổ động viên của siêu sao người Argentina chắc chắn đón nhận nhiệt tình. Điều tương cũng xuất hiện nếu fan của Ronaldo vào cuộc.

Điều này khiến tính chất cuộc bình chọn giải thưởng nghiêng về phương tiện truyền thông mạng xã hội hơn là "thuần chuyên môn bóng đá".

Năm ngoái, Virgil van Dijk trải qua mùa giải xuất sắc, nhưng lại thua Lionel Messi ở hạng mục "Cầu thủ xuất sắc" của FIFA The Best.

Đó là do người hâm mộ vẫn chưa nhìn nhận xứng đáng giá trị Van Dijk.

Trong bóng đá hiện đại, các tiền đạo luôn chiếm ưu thế mỗi khi những cuộc bình chọn giải thưởng diễn ra. Về khoản này, Messi ghi được nhiều bàn thắng nên anh ấy vượt qua Van Dijk.

Năm nay, khi theo dõi Lewandowski, tôi tin chắc ai cũng thừa nhận cầu thủ này xứng đáng giành giải "Cầu thủ xuất sắc".

Mùa 2019/20, anh ấy ghi 55 bàn và có 10 pha kiến tạo sau 47 trận trên mọi đấu trường. Tại Champions League, Lewandowski cũng bỏ túi 15 bàn thắng, thành tích ấn tượng.

Lewandowski đã cùng với Bayern giành được một trong hai chiếc cúp danh giá nhất châu Âu là Champions League. Đó chưa kể tiền đạo này còn thâu tóm danh hiệu VĐQG Đức và cúp Quốc gia.

Những gì Lewandowski giành được đáp ứng đủ tiêu chí dành cho "Cầu thủ xuất sắc". Màn trình diễn của cầu thủ này thật sự tuyệt vời.

Theo lý thuyết, Lewandowski xứng đáng giành giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc". Tuy nhiên, chúng ta lại không thấy anh ấy hoạt động tích cực trên mạng xã hội.

Những gì Lewandowski đăng trên mạng xã hội là ảnh tập, khoảnh khắc vui vẻ cùng đồng đội gia đình. Tiền đạo này cũng không có nhiều fan theo dõi trang mạng xã hội cá nhân.

Lewandowski có lẽ không muốn trở thành "thương hiệu" như Cristiano Ronaldo hoặc siêu sao nào đó. Chính vì điều đó, cổ động viên thường không chú ý hoặc bị ảnh hưởng nhiều với những gì Lewandowski tạo ra.

Tuy nhiên, tôi hy vọng các đội trưởng, HLV trưởng và nhà báo nhìn nhận xứng đáng Lewandowski. Tôi mong tiền đạo này giành được giải thưởng.

- Shebby Singh: Tôi có thể khẳng định Robert Lewandowski là cầu thủ xứng đáng giành chiến thắng nhất.

Những gì Lewandowski làm được ở mùa giải vừa qua đáng kinh ngạc. Thứ bóng đá của chân sút này thật tuyệt vời. Lewandowski còn xuất sắc hơn Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Lewandowski chứng minh được sự xuất sắc khi cùng với Bayern Munich giành chức vô địch Champions League. Nếu ngôi sao này được vinh danh ở gala FIFA The Best, tôi tin chắc sẽ không có nhà báo nào tranh cãi về chiến thắng của anh ấy.

Lewandowski là người giỏi nhất ở mùa 2019/20. Anh ấy xuất sắc hơn bất kỳ cầu thủ nào.

Nhìn vào thống kê bàn thắng, Messi đang có dấu hiệu sa sút. Ảnh: Getty.

Ronaldo và Messi không còn thống trị các giải thưởng cá nhân?

- Ronaldo và Messi sẽ khó giữ thế thống trị các giải thưởng cá nhân trong thời gian tới?

- John Dykes: Những thống kê không còn đứng về phía Messi nữa. Tôi nghĩ sẽ rất khó để Leo có thể giành chiến thắng ở các giải thưởng cá nhân, trừ khi anh ấy chuyển tới một CLB khác.

Nếu Messi tìm đến đội bóng mới, tôi nghĩ chúng ta mới lại được thấy một Leo bùng nổ trở lại.

Ronaldo đang có phong độ cao ở Italy trong màu áo Juventus. Tôi biết đang có tin đồn Juventus sẽ chia tay siêu sao này, thế nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra, chúng ta vẫn không thể phủ nhận đóng góp của cầu thủ này với CLB từ năm 2018.

Dù dính vài chấn thương trong thời gian qua, Ronaldo vẫn ghi được nhiều bàn thắng và trở thành một phần quan trọng của Juventus.

Tôi thấy Ronaldo có nhiều cơ hội hơn Messi để giành được "danh hiệu nào đó".

Ở cấp độ ĐTQG, Ronaldo đang đứng trong đội tuyển mạnh. Tại EURO, Bồ Đào Nha vẫn được xem là ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch.

Ronaldo còn có ê-kíp xây dựng hình ảnh vững mạnh. Cầu thủ này cũng sở hữu lượng fan đông, vì vậy anh ấy sẽ luôn có tên trong mọi cuộc đua bầu chọn giải thưởng thưởng cá nhân.

- Shebby Singh: Mùa 2020/21, tôi thấy Ronaldo bắt đầu sa sút đôi chút. Sẽ không dễ dàng để tiền đạo này có thể giành được những danh hiệu cá nhân.

Trường hợp của Lionel Messi lại khác. Messi đang đứng trong một CLB với nhiều cầu thủ trẻ xung quanh. Vai trò của anh ấy là phải giúp họ phát triển để đội nhà có thể chơi tốt.

Trong quá khứ, khi Barca còn Xavi và Andres Iniesta, họ đã hỗ trợ cho Messi rất nhiều. Hiện tại, Messi phải hỗ trợ cho phần còn lại của CLB. Chỉ tới khi cầu thủ này giúp Barca và các cầu thủ trẻ chinh phục được những danh hiệu, Leo mới trở lại cuộc đua tới giải thưởng cá nhân.

- Ai là ứng viên tiềm năng cho những giải thưởng cá nhân trong bóng đá?

- John Dykes: Tôi hy vọng Zlatan Ibrahimovic có thể được thừa nhận xứng đáng. Những gì tiền đạo này tạo ra thật sự khó tin.

- Shebby Singh: Cuộc đua tới những giải thưởng cá nhân mùa sau vẫn còn dài. Tôi muốn thấy cầu thủ như Karim Benzema được vinh danh. Anh ấy đã giành được nhiều danh hiệu, như La Liga, Champions League.

Tôi thấy Benzema bền bỉ và luôn duy trì phong độ ổn định, bất kể cuộc sống hậu trường của cầu thủ này khá ồn ào. Thế nhưng, nếu so với Lewandowski, Benzema không hề kém cạnh.

Benzema ghi được nhiều bàn thắng mỗi mùa. Ở mùa 2019/20, tiền đạo này góp công lớn giúp Real vô địch La Liga.

Tôi thấy Benzema là cầu thủ bị đánh giá thấp. Lẽ ra anh ấy nên được thừa nhận xứng đáng hơn.

- Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!