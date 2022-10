Lý do đề nghị bổ sung làn ETC ở cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Để tránh ùn tắc giao thông ở tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Sở GTVT TP.HCM đề nghị rà soát phương án tổ chức giao thông, sớm triển khai đầy đủ làn ETC ở các trạm thu phí.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM vừa có văn bản gửi Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về tình hình triển khai thực hiện thu phí không dừng tại các tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác.

Theo Sở GTVT TP.HCM, từ khi đưa hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) vào hoạt động đến nay, tình hình giao thông trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây còn diễn biến phức tạp.

Trong đó, các trạm thu phí Long Phước, Trạm ra Quốc lộ 51 theo hướng từ TP.HCM đi Quốc lộ 51 và Trạm vào cao tốc từ hướng Quốc lộ 51 về TPHCM, lưu lượng phương tiện qua trạm lớn dẫn đến thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.

Trạm thu phí Long Phước trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Do đó, Sở GTVT TP.HCM đề nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tiến hành rà soát phương án tổ chức giao thông. Đồng thời, sớm triển khai đầy đủ làn thu phí điện tử không dừng (ETC) tại các trạm thu phí nêu trên để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc khu vực trạm thu phí.

Hiện nay, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có tổng cộng 41 làn thu phí.

Từ cuối tháng 7/2022, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã đưa vào hoạt động 25 làn ETC và bắt đầu từ 1/8 thực hiện 100% thu phí tự động không dừng. Tháng 9 vừa qua, Bộ GTVT đã yêu cầu VEC lên phương án hoàn thiện hệ thống ETC để giảm ùn tắc trên tuyến cao tốc này.

Liên quan đến công tác phối hợp, hỗ trợ trong quá trình vận hành khai thác thu phí ETC trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Sở GTVT TP.HCM cho biết đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc gồm Thanh tra Sở, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị để phối hợp, hỗ trợ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.