Lý do dễ bị đột quỵ khi thay đổi nhiệt độ đột ngột

Tôi có bệnh tăng huyết áp, nếu đi ngoài trời nóng về xài máy lạnh ngay lập tức thì nguy cơ cao bị đột quỵ không?

(Lê Văn Vinh, 45 tuổi, TP.HCM)

ThS.BS Hoàng Tiến Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm khoa Nội thần kinh (BV Quân y 175)

Nhiều nghiên cứu chỉ ra việc thay đổi nhiệt độ đột ngột là một trong những yếu tố có thể gây đột quỵ ở nhóm nguy cơ cao như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn chuyển hóa lipid… Theo đó, các vấn đề bệnh nền này vốn là những yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch và đột quỵ.

Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột kể trên thông thường là trên 3 độ C, đi kèm sự thay đổi về mặt độ ẩm. Chỉ trong vòng một ngày, nếu những người bệnh nền có sự thay đổi đột ngột lớn như vậy sẽ làm gia tăng nguy cơ đột quỵ. Vì thế, nhóm nguy cơ cao nên kiểm soát các yếu tố nguy cơ để phòng ngừa đột quỵ nguyên phát và thứ phát.

Nếu thay đổi nhiệt độ đột ngột, một trong những phản ứng cơ thể là hiện tượng co mạch. Đối với những người bị xơ vữa mạch, có mảng lipid co lại, làm giảm lưu lượng từ tim đi lên, huyết áp có thể tăng lên, tạo điều kiện cho mảng xơ vữa bong ra, gây tắc mạch máu dẫn đến đột quỵ.

Nhóm nguy cơ cao nên hạn chế thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột. Nếu vừa ở ngoài trời nóng khoảng 40 độ C về, bạn không nên ngay lập tức vào phòng máy lạnh 18-20 độ C. Bạn nên cho cơ thể thời gian để giảm bớt nhiệt, sau đó nếu mở máy lạnh nên chỉnh từ 28 độ C, tầm 15 phút sau chỉnh hạ nhiệt độ từ từ.

Tương tự, nếu đang ở trong môi trường có nhiệt độ lạnh, không nên đột ngột ra ngoài trời nóng mà nên tạo điều kiện cho cơ thể có giai đoạn chuyển tiếp nhiệt độ.