Lý do công ty quản lý im lặng khi Jennie bị phát tán ảnh nude

Hankook Ilbo phân tích YG Entertainment không thể lên tiếng bảo vệ Jennie khi cô bị phát tán ảnh riêng tư vì công ty lo lắng các thiệt hại, rủi ro kinh tế.

Tin tặc tấn công tài khoản của Jennie và phát tán ảnh riêng tư. Ảnh: Instagram.

Ngày 28/9, tờ Hankook Ilbo đưa tin về loạt ảnh riêng tư bị rò rỉ của Jennie (thành viên nhóm BlackPink). Những ngày qua, hàng loạt tấm ảnh thân mật của Jennie và V (thành viên nhóm BTS) được đăng tải. Mới đây, một hình ảnh nude của Jennie khi ở bồn tắm bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Việc này khiến dư luận và người hâm mộ phẫn nộ. Họ yêu cầu hai công ty quản lý, đặc biệt YG Entertainment có động thái bảo vệ Jennie khi đời tư của nữ thần tượng bị xâm hại nghiêm trọng.

Khán giả cho rằng việc bảo vệ nghệ sĩ quan trọng hơn tính xác thực của tin đồn hẹn hò. Vậy tại sao công ty giải trí im lặng? Hankook Ilbo giải thích YG Entertainment và HYBE - công ty quản lý BTS - đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Thời gian qua, họ giữ im lặng thay vì lên tiếng bởi đây là vụ việc khá nhạy cảm, có liên quan trực tiếp tới đời sống cá nhân của các nghệ sĩ cũng như hoạt động ở tương lai. YG Entertainment và HYBE im lặng để cố gắng ngăn chặn việc thông tin hai ngôi sao hẹn hò tiếp tục phát tán. Nếu Jennie và V không hẹn hò, hai công ty sẽ bị chỉ trích sơ suất trong kinh doanh và quản lý nghệ sĩ.

Chuyện hẹn hò của V và Jennie gây chú ý những ngày qua. Ảnh: SBS.

Trong trường hợp hai thành viên nhóm BTS và BlackPink hẹn hò, các công ty quản lý cũng không dễ dàng lên tiếng thừa nhận. Lý do là BTS và BlackPink đang nổi tiếng, hoạt động tích cực trên toàn thế giới và có lượng fan đông đảo. Trong tình huống này, xét theo góc độ của công ty quản lý, họ phải cân nhắc vấn đề kinh tế. Việc công ty công khai thừa nhận hai ngôi sao đang hẹn hò là một quyết định rủi do. Những lý do trên khiến YG Entertainment không thể lên tiếng ngay cả khi Jennie liên tục bị phát tán ảnh riêng tư.

Gần đây, các nhóm fan của Jennie liên tục chỉ trích tin tặc vì hành vi xâm phạm quyền riêng tư và bôi nhọ danh dự nữ thần tượng. Họ cũng bức xúc khi YG Entertainment không lên tiếng hoặc có hành động pháp lý với hacker.

Khán giả chỉ trích: "Thật khó hiểu khi YG tiếp tục im lặng", "Chúng tôi yêu cầu công ty đưa ra quản điểm rõ ràng trong việc bảo vệ các nghệ sĩ. Việc công ty im lặng khiến những tin đồn ác ý càng lan truyền và làm tổn tương Jennie. Công ty hãy có hành động pháp lý".