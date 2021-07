Lý do cơ thể thiếu nước

Mỗi ngày, ông Kim đều uống đủ theo tiêu chuẩn y tế được khuyến cáo là khoảng 8 cốc nước. Dù vậy, đến cuối ngày, ông vẫn khát cháy cổ.

6h, Trưởng phòng Kim vừa thức dậy, anh liền uống ngay một gói nước hồng sâm, sau đó mới thay bộ đồ thể thao để chạy thể dục.

Tập thể dục trong trạng thái bụng rỗng vào buổi sáng sẽ có hiệu quả phân hủy mỡ tích tụ trong gan nhiều hơn so với tập thể dục buổi tối. [...]

Sau khi chạy 30 phút tới mức mồ hôi ướt đẫm, anh đi bộ nhẹ nhàng để thả lỏng cơ thể rồi trở về nhà và tắm ngay tức thì.

Trưởng phòng Kim nghĩ rằng tắm rửa và một cốc nước lạnh sau khi toát mồ hôi “đúng là thiên đường” và tận hưởng niềm hạnh phúc đó, anh uống sữa chua lên men - thực phẩm được xem là tốt cho tiêu hóa rồi chuẩn bị đi làm.

Trên đường đi, anh vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nhấp một ngụm sữa tươi thay cho bữa sáng.

8h, anh đến nơi làm việc, trên bàn đã có sẵn nước ép rau xanh lấm tấm những giọt nước mát lạnh. Anh uống nước ép rau xanh được giao hàng sẵn mỗi sáng để vừa bổ sung khoáng chất thất thoát qua mồ hôi trong khi chạy thể dục, vừa hấp thụ thêm vitamin tăng cường sinh lực cho một ngày.

Nước ép được làm bằng các loại trái cây và rau củ đa dạng nên anh đã có thể bắt đầu một ngày sảng khoái và ngon miệng mà chẳng có cơ hội cảm thấy nhàm chán.

Uống nhiều nước (trà, hồng sâm...) hàng ngày nhưng cổ vẫn bị khô?

8h30, trước khi chính thức bắt đầu làm việc, Trưởng phòng Kim rót nước nóng vào đầy bình giữ nhiệt và pha một túi trà. Trà hôm nay là trà râu ngô. Mùi hương ngô thơm ngậy cùng với vị ngọt kích thích, không những vậy, đây còn là loại trà mà các nhân viên nữ ưa chuộng vì nó có hiệu quả giảm cân bởi tác dụng lợi tiểu. [...].

12:30. Sau khi ăn cơm trưa là thời gian uống cà phê với đồng nghiệp. Trong khi đồng nghiệp của anh thích cà phê mocha kèm kem tươi ngọt ngào hay cà phê latte thì anh luôn chọn cà phê espresso. [...].

15h, khách hàng từ các nơi giao dịch kéo đến vào khoảng thời gian cơn buồn ngủ, uể oải ập xuống anh. Một buổi tiệc trà được chuẩn bị tại sảnh công ty. Anh vừa uống nước trái cây tươi vừa tranh luận chiến lược quảng cáo thương hiệu mới ra đời.

16h30: Họp xong, anh trở về phòng làm việc, tổng hợp lại kết quả cuộc họp thì tự lúc nào trời đã chạng vạng.

19h30: Hôm nay là ngày liên hoan của cả phòng. Vì bầu không khí vui vẻ của cuộc liên hoan và để duy trì nhóm làm việc bền chặt thì phải uống một vài chén rượu [...].

Trưởng phòng Kim luôn cố gắng uống 100% mỗi lượt rượu được rót ra nhưng ngay sau đó, anh lại tráng miệng bằng trà ô long. Tôn chỉ của anh là nó khá hơn đồ nhắm tạm bợ để vừa xóa tan vị đắng của rượu vừa giảm được độ say.

22h. Kết thúc buổi liên hoan vui vẻ, anh trở về nhà. Dạo gần đây anh luôn cảm thấy khát nước. Từ khoảnh khắc mở mắt ra đến tận lúc đi ngủ, mặc dù anh uống rất nhiều loại nước như sinh tố, trà, cà phê và thậm chí cả bia, thật lạ lùng, anh vẫn không cảm thấy hết khô cổ.

Để giữ sức khỏe, mỗi ngày phải uống 8 cốc nước, nên trên bàn làm việc của anh luôn có bình giữ nhiệt pha sẵn trà để bất cứ lúc nào cũng có thể nhấp môi, làm ướt cổ và lấp đầy bụng, nhưng càng ngày, dường như môi anh càng khô mà da cũng sạm đi. […].

Rốt cuộc điều gì khiến trưởng phòng Kim khát khô cổ đến vậy? Nguyên nhân là vì chúng ta không thể biết chính xác nước trong cơ thể đã được sử dụng như thế nào. Chúng ta không biết cơ thể thực sự cần gì.

[...] Lý do cơ thể thiếu nước được chia thành hai loại. Có trường hợp do uống ít nước, lại cũng có trường hợp dù uống đủ lượng nước nhưng vẫn thiếu ẩm như trường hợp của trưởng phòng Kim. Đây là lỗi do độ ẩm trong cơ thể chúng ta bị mất cân bằng.