Lý do Cổ Lực Na Trát, Lý Nhất Đồng không thể vươn tầm sao hạng A

Theo Sina, sau Tân anh hùng xạ điêu năm 2017, nhận được nhiều ưu ái song các bộ phim có Lý Nhất Đồng góp mặt đều không đạt thành công như kỳ vọng. Cô có đến 9 tác phẩm phim truyền hình thất bại, nhận điểm chất lượng lẹt đẹt trên Douban như Blossom in Heart đóng với Đặng Luân 5,7 điểm, Kiếm vương triều diễn cùng Lý Hiện 6,1 điểm, Fate 3,8 điểm hay Don't Think Twice, Love's All Right 3,3/10 điểm.