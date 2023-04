Lý do chúng ta vẫn cố thức đêm dù đã buồn ngủ

Những người thức khuya trả thù hoàn toàn nhận thức được việc thức khuya có thể gây ra những hậu quả tiêu cực, nhưng họ vẫn chọn làm như vậy.

Revenge bedtime procrastination /rɪˈvendʒ ˈbed.taɪm prəˌkræs.tɪˈneɪ.ʃən/ (danh từ): Thức đêm trả thù

Định nghĩa:

Revenge bedtime procrastination đề cập đến hiện tượng mọi người trì hoãn giấc ngủ để tham gia vào các hoạt động họ không có thời gian thực hiện trong ngày. Thay vì ngủ, họ sẽ dành thời gian để thư giãn, giải trí.

Thuật ngữ bedtime procrastination đã được giới thiệu trong một bài bài xuất bản năm 2014. Sau đó, revenge được thêm vào để mô tả hiện tượng nhiều người lao động Trung Quốc thức khuya để lấy lại "quyền kiểm soát thời gian" sau 12 giờ đi làm.

Những người thức khuya trả thù hoàn toàn nhận thức được việc thức khuya có thể gây ra những hậu quả tiêu cực, nhưng họ vẫn chọn làm như vậy.

Ví dụ, đối với cha mẹ có con nhỏ, thời gian sau khi con ngủ có thể là khoảng thời gian duy nhất họ có thể tập trung vào những việc mình muốn làm. Đối với những người có lịch trình làm việc bận rộn, đêm khuya có thể là thời gian duy nhất họ được thoải mái giải trí mà không phải nghĩ đến công việc.

Một nghiên cứu năm 2014 được công bố trên tạp chí Frontiers of Psychology cho rằng việc thức khuya trả thù có mối tương quan nghịch biến với khả năng tự điều chỉnh. Những người muốn thức khuya trả thù thực sự rất buồn ngủ, nhưng hành vi của họ lại đi ngược với cơn buồn ngủ đó.

Nghiên cứu cũng cho thấy hành vi có thể là kết quả của nhiều yếu tố khác nhau như lịch trình ngủ, khả năng tự kiểm soát hành vi. Căng thẳng do đại dịch cũng khiến hành vi thức khuya trả thù trở nên tệ hơn. Khoảng 40% người trưởng thành ngày càng gặp nhiều vấn đề về giấc ngủ trong năm 2020.

Ứng dụng của revenge bedtime procrastination trong tiếng Anh:

- For people in high-stress jobs that take up the bulk of their day, revenge bedtime procrastination is a way to find a few hours of entertainment even though it results in insufficient sleep.

Dịch: Đối với những người làm công việc căng thẳng chiếm phần lớn thời gian trong ngày, việc thức khuya trả thù là một cách để tìm kiếm vài giờ giải trí mặc dù điều đó dẫn đến việc ngủ không đủ giấc.

- Revenge bedtime procrastination may also be on the rise because of COVID-19 and stress associated with stay-at-home orders.

Dịch: Việc thức khuya trả thù có thể gia tăng do dịch Covid-19 và những căng thẳng liên quan quy định cách ly tại nhà.