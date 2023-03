Lý do chúng ta dễ tăng cân khi có người yêu

Nhiều nghiên cứu chỉ ra các cặp đôi có xu hướng tăng cân sau khi hẹn hò hoặc kết hôn.

Relationship weight /rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp weɪt/ (danh từ): (Tạm dịch) Tăng cân khi yêu đương

Định nghĩa:

Relationship weight được định nghĩa là số cân nặng tăng lên khi bạn bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn. Việc tăng cân thường là kết quả của việc bạn cảm thấy thoải mái với mối quan hệ đó nên bắt đầu buông thả bản thân và không còn chú trọng đến ngoại hình.

Trong một nghiên cứu năm 2012 được công bố trên tạp chí Obesity, giáo sư dinh dưỡng Gordon-Larsen và các cộng sự phát hiện việc chuyển từ độc thân sang hẹn hò hoặc kết hôn có liên quan đến khả năng béo phì.

Theo nghiên cứu, nữ giới sống với bạn đời càng lâu, càng có nhiều khả năng tăng cân. Trong khi đó, nam giới lại có nguy cơ béo phì trong 2 năm đầu yêu đương hoặc chung sống. Vài năm sau đám cưới, các cặp vợ chồng có nguy cơ béo phì cao gấp đôi so với những cặp đôi mới hẹn hò.

Giáo sư Gordon-Larsen nói rằng ông gần như không thể tìm ra lý do chính xác về việc các cặp đôi tăng cân khi yêu. Tuy nhiên, ông chỉ ra một số yếu tố có thể góp phần cho việc tăng cân, ví dụ:

Lịch trình bận rộn cản trở các thói quen chăm sóc sức khỏe.

Việc ăn uống bị đảo lộn vì các buổi hẹn hò thường diễn ra vào buổi tối và kéo dài đến đêm khuya.

Cặp đôi thích dành nhiều thời gian xem tivi, trò chuyện nên ít vận động, tập thể thao.

Hẹn hò cũng khiến một người thay đổi thói quen ăn uống. Nếu yêu một người ăn khỏe, bạn cũng có xu hướng ăn nhiều giống đối phương và bắt đầu tăng cân.

Một nghiên cứu được công bố trên APA PsycNet vào năm 2013 cũng cho thấy những cặp vợ chồng hạnh phúc có nguy cơ tăng cân cao gấp đôi so với những cặp vợ chồng không hạnh phúc. Ước tính trong 4 năm, các cặp đôi hạnh phúc có thể tăng 2,2-6,8 kg.

"Tăng cân là dấu hiệu cho thấy mọi người cảm thấy thoải mái và đang ưu tiên mối quan hệ của mình", nghiên cứu nêu.

Ứng dụng của relationship weight trong tiếng Anh:

- I've been in a relationship for a year and i have gained relationship weight.

Dịch: Tôi đã hẹn hò được một năm và tôi bắt đầu tăng cân khi yêu đương.

- Some people who gain relationship weight feel perfectly fine about the extra pounds.

Dịch: Một số người tăng cân khi yêu đương cảm thấy hoàn toàn ổn về số cân nặng tăng thêm.