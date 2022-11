Lý do chúng ta cần coi trọng 'healthspan'

Duy trì lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp bạn nâng cao "healthspan".

Healthspan /ˈhelθ.spæn/ (danh từ): (Tạm dịch) Độ tuổi khỏe mạnh.

Định nghĩa:

Healthspan được định nghĩa là khoảng thời gian khỏe mạnh trong cuộc đời con người, khi con người không mắc bệnh nghiêm trọng hoặc bệnh mạn tính. Thuật ngữ này là sự kết hợp giữa health (sức khỏe) và span - hậu tố để chỉ lượng thời gian.

Healthspan xuất hiện từ đầu những năm 2000. Tiến sĩ Gordon Lithgow - phó giáo sư nghiên cứu về người cao tuổi ở Buck Institute (Mỹ) - được cho là một trong những người đầu tiên sử dụng thuật ngữ này.

Độ tuổi khỏe mạnh có tác động khá lớn đến xã hội. Nếu khoảng cách giữa độ tuổi khỏe mạnh và tuổi thọ càng lớn, xã hội sẽ càng thêm nhiều gánh nặng vì phải chăm sóc, hỗ trợ những người mắc bệnh nặng, bệnh mạn tính.

Để cải thiện sức khỏe và thu hẹp khoảng cách giữa tuổi thọ và độ tuổi khỏe mạnh, các chuyên gia sức khỏe đề xuất phương pháp sống lành mạnh thay vì điều trị bằng thuốc, ví dụ như duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế dùng chất kích thích và tập thể dục điều độ.

Ứng dụng của healthspan trong tiếng Anh:

- The research shows that caloric restriction retards age-related diseases and increases healthspan.

Dịch: Nghiên cứu cho thấy việc hạn chế calo sẽ làm chậm các bệnh liên quan tuổi tác và nâng cao độ tuổi khỏe mạnh.

- We don't know whether it will be possible to substantially extend lifespan, but we do think we will learn how to extend healthspan.

Dịch: Chúng tôi không biết liệu tuổi thọ có thể kéo dài hay không, nhưng chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ tìm cách kéo dài độ tuổi khỏe mạnh.