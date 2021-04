Lý do Chung Hân Đồng tăng cân mất kiểm soát

Do gặp vấn đề nội tiết tố, Chung Hân Đồng bị tăng cân quá đà. Nữ diễn viên cho biết đang áp dụng chế độ giảm cân khoa học để sớm lấy lại vóc dáng.

Ngày 30/4, HK01 đưa tin Chung Hân Đồng tham gia show thực tế Twenty Years Old tại Trung Quốc Đại lục. Thành viên nhóm nữ Twins được nhận xét tăng cân hơn trước đáng kể. Theo HK01, việc tăng cân mất kiếm soát của Chung Hân Đồng khiến khán giả lo lắng cô gặp vấn đề sức khỏe. Sau biến cố tình cảm, sao nữ bắt đầu gặp khó khăn trong việc khống chế cân nặng.

Trả lời phỏng vấn của On tại buổi họp báo phim Tha thứ cho anh 77 lần, nữ ca sĩ Thái Trác Nghiên cho biết Chung Hân Đồng hoàn toàn khỏe mạnh và chỉ gặp vấn đề về nội tiết tố.

Vóc dáng có phần tròn trịa của Chung Hân Đồng. Ảnh: HK01.

"Bạn thân tôi bị mất cân bằng nội tiết tố. Mọi người đang thảo luận quá nhiều về lý do Chung Hân Đồng bị phá dáng. Đừng tạo áp lực cho cô ấy. Quan trọng là cô ấy sống vui vẻ, khỏe mạnh", Thái Trác Nghiên chia sẻ.

Chung Hân Đồng sau đó cũng chia sẻ thực đơn ăn kiêng, chế độ giảm cân của bản thân lên mạng xã hội. Cô cho biết bản thân ý thức được việc tăng cân không phanh trong thời gian ngắn sẽ dẫn đến hệ lụy về sức khỏe.

"Béo quá cũng không tốt, gầy quá cũng không tốt. Vì vậy, tôi cần phải cân đối lại vóc dáng để khỏe mạnh. Nhưng mọi chuyện đều cần thời gian. Giảm cân cấp tốc sẽ rất hại sức khỏe", nữ ca sĩ viết.

Chung Hân Đồng đang áp dụng chế độ giảm cân khoa học để lấy lại vóc dáng cân đối. Ảnh: HK01.

Chung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Hong Kong. Cô cũng thành công "lấn sân" diễn xuất với các vai diễn trong Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử...

Sau đổ vỡ hôn nhân với Lại Hoằng Quốc, tâm trạng của Chung Hân Đồng không tốt, có dấu hiệu trầm cảm nhẹ. Cô thường xuyên mất ngủ, bỏ ăn. Nữ nghệ sĩ phải tạm ngưng hoạt động showbiz một thời gian để lấy lại tinh thần.