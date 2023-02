Lý do Chelsea chưa sa thải HLV Potter

Đồng sở hữu Chelsea, Todd Boehly và Behdad Eghbali, tin rằng Graham Potter không phải là vấn đề của đội bóng ở thời điểm này.

Lãnh đạo Chelsea vẫn tin tưởng HLV Potter. Ảnh: Reuters.

Theo The Times, giới chủ "The Blues" liệt kê các lý do tại sao họ không sa thải HLV Potter. Họ cho rằng nhiều ca chấn thương ảnh hưởng tới phong độ của Chelsea.

Kế đến, HLV Potter là người có trách nhiệm, luôn nghiêm túc với công việc và chưa bao giờ chỉ trích các học trò trước giới truyền thông. Cuối cùng, lãnh đạo CLB đánh giá cao sự can đảm của vị thuyền trưởng 47 tuổi khi nhận lời dẫn dắt Chelsea vào thời điểm không nhiều HLV khác sẵn sàng.

Ông Potter rời bỏ một môi trường an toàn và đang tạo được danh tiếng tại Brighton để mạo hiểm đặt chân tới Stamford Brigde.

Chủ Mỹ đồng thời tin rằng HLV Potter cần thêm thời gian để làm việc với những cầu thủ mới, phát triển mối quan hệ bền chặt với các Giám đốc Thể thao Paul Winstanley và Laurence Stewart nhằm tạo nên thành công bền vững, tương tự như Pep Guardiola và Txiki Begiristain tại Manchester City.

Trong ba tháng, từ 11/2022 đến 1/2023, Chelsea của Potter chỉ thắng được 1 trận mỗi tháng. Tân binh trị giá 100 triệu euro của Chelsea trong tháng 1, Mykhaylo Mudryk, đang chơi thất vọng dưới sự chỉ đạo của Potter.

Potter cũng trở thành HLV có tỷ lệ thắng tệ nhất lịch sử đội bóng ở đấu trường Premier League, đạt mức 29,4%. Sau 17 trận cầm quyền ở giải đấu số một xứ sở sương mù, cựu HLV Brighton thắng 5, hòa 6 và thua 6.

Chelsea đang đứng ở vị trí thứ 10 trên BXH sau 23 trận với 31 điểm. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã chi 320 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023. Đặc biệt, Chelsea tạo kỷ lục chuyển nhượng ở Anh khi mua tiền vệ Enzo Fernandez từ Benfica với giá 107 triệu bảng. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Graham Potter có chuỗi 5 trận không thắng trên mọi đấu trường.

Cổ động viên Chelsea bị đấm khi khiêu khích chủ nhà Một cổ động viên đội khách bị đấm sau hành động khiêu khích người hâm mộ đội chủ nhà trước trận hòa 1-1 giữa West Ham và Chelsea ở vòng 23 Ngoại hạng Anh 2022/23.