Lý do chàng trai Mỹ từng tham gia show hẹn hò phải cắt cụt chân

Cam Ayala (34 tuổi) từng tham gia 2 chương trình hẹn hò The Bachelorette và Bachelor in Paradise. Năm 2022, anh trải qua cuộc phẫu thuật cắt cụt chân phải do bệnh phù bạch huyết.

Ayala sau ca phẫu thuật cắt cụt chi phải năm 2022. Ảnh: Memorial Hermann Health. Ayala từng là cậu bé năng động, biết chơi bóng đá, bóng rổ và bóng chày. Năm 11 tuổi, anh đăng ký tham gia giải đấu bóng rổ mùa hè gần thành phố Houston (bang Texas, Mỹ), nơi gia đình sinh sống. Ở đó, huấn luyện viên và phụ huynh bắt đầu nhận thấy Ayala đi khập khiễng, gần như nhảy xuống sân thay vì chạy. Ban đầu, bố mẹ Ayala nghĩ con trai bị đau nhức xương tăng trưởng. Tuy nhiên, cơn đau ở lưng và đầu gối nghiêm trọng đến mức họ phải đưa con đến gặp bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình. "Bác sĩ nhanh chóng nhận thấy chân phải của tôi ngắn hơn chân trái gần 4 cm. Khi đi bộ, nó tương tự cảm giác một bên đeo giày, bên còn lại đi chân trần", anh kể với Insider. Qua thăm khám, bác sĩ cũng phát hiện một số nốt đen nghi ngờ là ung thư xương. Sau khi phẫu thuật sinh thiết, Ayala may mắn không bị ung thư. Tuy nhiên, trong quá trình hồi phục, Ayala bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của tình trạng sẽ đeo bám anh trong 22 năm tới: phù bạch huyết. Phù bạch huyết là tình trạng sưng tấy do các vấn đề với hệ thống bạch huyết. Hệ thống này mang chất lỏng đi khắp cơ thể và giúp chống nhiễm trùng. Khi không hoạt động tốt, nó gây ra rất nhiều vấn đề. Sau cuộc phẫu thuật sinh thiết, chân phải của Ayala sưng to gấp 3 lần chân trái, khiến anh rất đau đớn. Ayala khi tham gia show hẹn hò vào năm 2019. Ảnh: ABC. Vật lộn với bệnh tật Hiện chưa có phương pháp điều trị dứt điểm cho bệnh phù bạch huyết. Ayala thường bó ống chân và massage để hỗ trợ thoát nước. Nhưng phần lớn, chàng trai cố gắng duy trì hoạt động, thậm chí từng chơi bóng rổ một năm ở trường đại học. "Tôi chưa bao giờ nói với huấn luyện viên hay bất kỳ ai khác về chứng phù bạch huyết của mình. Tôi không muốn bị đối xử khác biệt", anh nói. Năm 2014, Ayala tốt nghiệp với đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Tuy nhiên, đó là lần đầu tiên anh bị nhiễm trùng nặng ở khớp gối phải. Từ năm 2014 đến 2021, Ayala bị nhiễm trùng 9 lần, dẫn đến 16 ca phẫu thuật đầu gối. Chàng trai muốn nhảy, đi du lịch và tham gia chương trình truyền hình thực tế, nhưng anh luôn phải vật lộn với bệnh tật. Năm 2021, Ayala cố gắng cứu lấy chân phải của mình. Bác sĩ đề xuất anh thay thế toàn bộ đầu gối để ngăn tình trạng nhiễm trùng. Ayala tập phục hồi sau khi cắt cụt chi phải. Ảnh: @camronayala. Thật không may, sau khi phẫu thuật, Ayala chỉ có thể gập đầu gối 45 độ thay vì 90 độ cần thiết cho dáng đi bình thường. Ayala cảm thấy có hy vọng khi gặp bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình David Doherty. Ông lập tức nhận ra đầu gối thay thế của anh không đúng kích cỡ và sai vị trí. Ayala có hai lựa chọn: trải qua quá trình "sửa sai" khắc nghiệt mà không hứa hẹn 100% thành công hoặc cắt cụt chi trên đầu gối. Anh đã chọn cắt cụt chi. Trong 2 tháng tiếp theo, Ayala chuẩn bị về thể chất và tinh thần để đón nhận việc mất đi một chân. Anh tập luyện để tăng cường sức mạnh ở chân còn lại, phần trên cơ thể và lõi. Ayala nói chuyện với bác sĩ Vinay Vanodia, Giám đốc y tế của chương trình Phục hồi Người bị cụt và Mất chi tại TIRR Memorial Hermann, và những thanh niên khác bị cụt chi. Anh cũng cầu nguyện rất nhiều. Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, Ayala không muốn nhìn thấy bên chân bị mất. Anh còn nhờ y tá đặt chiếc gối vào đúng vị trí cẳng chân dưới tấm chăn bệnh viện. Ngày hôm sau, với mục sư bên cạnh, lần đầu tiên Ayala nhìn xuống. Những giọt nước mắt thất vọng và đau buồn là không thể tránh khỏi. "Tôi thực sự mất đi một phần của mình. Cái chân đã giúp tôi chơi bóng rổ cũng đẩy tôi vào tuyệt vọng. Nhưng bất ngờ, mục sư đưa cho tôi một chiếc tất, nói rằng tôi sẽ không cần bên còn lại nữa", anh nhớ lại. Ayala cố gắng sống tích cực hơn dù không còn đôi chân lành lặn. Ảnh: @camronayala. Gần một năm trôi qua kể từ khi Ayala bị cắt cụt chi phải. Với anh, cuộc sống không tốt hơn hay tệ đi, mà chỉ khác biệt. Anh tự hào vì có thể trở lại phòng tập gym chỉ 2 tuần sau khi phẫu thuật. Ayala thừa nhận nhiều lúc anh cảm thấy khó khăn. Chàng trai không hẹn hò kể từ khi cắt cụt chi và đôi khi tự hỏi liệu mình có trở thành gánh nặng cho bạn gái/vợ tương lai hay không. Nhưng Ayala nhận ra cách anh phản ứng với điều này tùy thuộc vào chính mình. "Tôi có thể để điều đó hạ gục mình hoặc sử dụng nó để truyền cảm hứng, hỗ trợ người khác. Tôi thích ý nghĩ rằng mình hoàn hảo với tất cả khiếm khuyết cơ thể. Và tôi biết rằng cuối cùng, người phụ nữ phù hợp sẽ đến và đón nhận con người của tôi", anh chia sẻ.