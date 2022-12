Lý do cầu thủ thường hẹn hò người mẫu, diễn viên

Trong dàn WAGs gây chú ý của đội tuyển Đức tại World Cup 2022, Izabel Goulart - hôn thê thủ môn Kevin Trapp - từng là người mẫu Victoria's Secret và xuất hiện trên tạp chí Áo tắm của Sports Illustrated. Ann-Kathrin Brommel, vợ tiền vệ Mario Gotze, là ca sĩ, người mẫu từng lọt top 50 của chương trình tìm kiếm siêu mẫu Germany's Next Top Model.

Trong khi đó, Margarida Corceiro là bạn gái diễn viên của tuyển thủ Bồ Đào Nha Joao Felix còn Yurina Yanagi, diễn viên, người mẫu Nhật Bản, bén duyên với cầu thủ Minamino Takumi từ năm 2019.

Khi nhắc đến bạn gái, vợ của các cầu thủ bóng đá, điểm chung dễ thấy là phần lớn làm công việc người mẫu hay ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ giải trí. Theo Goal Ball, đây là điều dễ hiểu trong giới túc cầu và nhiều môn thể thao khác, như bóng bầu dục, bóng rổ… cũng như không phải ngẫu nhiên khi nó trở thành xu hướng phổ biến.

Theo Dating An Athlete, những người mẫu và vận động viên có nhiều điểm giống nhau.

Cụ thể, các vận động viên như cầu thủ bóng đá thường có lịch trình bận rộn, phải xa nhà hàng tuần, thậm chí hàng tháng trời, dành phần lớn thời gian ở khách sạn, nơi đóng quân. Nếu một cô gái bình thường làm người yêu vận động viên, họ sẽ hay phải chịu cảnh yêu xa, không có nhiều thời gian bên nhau, dễ dẫn đến rạn nứt tình cảm.

Vì vậy, nhiều vận động viên cố gắng tránh điều đó và một trong những cách tốt nhất là hẹn hò với người cũng có lịch trình bận rộn hoặc người có thể hiểu, cảm thông chuyện họ thường xuyên xa nhà. Người mẫu hay người làm trong ngành giải trí là một trong những ngành nghề đáp ứng điều đó.

Bên cạnh đó, một trong những lý do vận động viên thường hẹn hò người mẫu là hai bên bổ sung cho nhau rất tốt. Vận động viên thể thao và người mẫu đều biết cách giữ gìn bản thân và có lối sống lành mạnh. Điều này giúp hai bên hỗ trợ tốt và trở thành động lực của nhau.

Cũng nhờ chăm sóc cơ thể tốt, vận động viên và người mẫu có hình thể đẹp, thu hút - yếu tố dễ khiến một người có cảm tình với người khác giới.

Ngoài ra, việc hẹn hò với một người mẫu cũng giúp cho các cầu thủ nâng cao hình ảnh, thương hiệu của chính họ. Khi đi đến các sự kiện hay địa điểm có cánh săn ảnh, việc xuất hiện bên một phụ nữ hấp dẫn, quyến rũ dễ giúp đem lại sự ngưỡng mộ, ca ngợi.

Ngược lại, các cô gái cũng có thể thu hút nhiều sự chú ý hơn khi trở thành nửa kia của cầu thủ nổi tiếng, góp phần gia tăng mức độ phủ sóng và cơ hội làm việc.

Cuối cùng, cả hai bên đều có sự tương xứng nhất định về địa vị xã hội và khả năng tài chính. Trong khi các cầu thủ có thu nhập khá từ lương và hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu hay kinh doanh riêng, những người mẫu, diễn viên cũng có thể kiếm bộn từ các sản phẩm nghệ thuật, chương trình thời trang hay quảng cáo.

Còn theo Pro Football Lounge, một lý do khác là cả hai đều là những người có tham vọng thành công. Ví dụ như Georgina Rodriguez, bạn gái Ronaldo. Khi mới gặp ngôi sao người Bồ Đào Nha, cô là nhân viên làm việc tại cửa hàng của Gucci.

Sau khi hẹn hò với nam cầu thủ, cô nhanh chóng trở thành người mẫu, influencer trên mạng xã hội, được The Sun gọi là “nữ hoàng của các nàng WAGs” khi có đến gần 40 triệu người theo dõi. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu thương hiệu quần áo riêng và có phim tài liệu về bản thân trên Netflix.

Dù tương xứng về nhiều mặt, để duy trì được mối quan hệ dài lâu là điều không dễ đối với cả các vận động viên và nửa kia.

Chính vì đều bận rộn, cả hai bên dễ dành quá nhiều thời gian cho công việc và để tình cảm nhạt dần. Hai phía cũng phải đối mặt nhiều cám dỗ khi có nhiều cơ hội gặp gỡ các đối tượng xuất sắc khác.

Từng chia sẻ với E! News, nhiều nàng WAGs cho biết họ áp dụng một số quy tắc nhất định có thể giúp mối quan hệ bền chặt. Ví dụ, họ luôn giữ cho bản thân “tuyệt vời”.

“Đừng đối xử với đối phương như thể họ là ai đó quá vĩ đại vì chúng ta đều như nhau. Chúng ta đều có những mặt riêng tuyệt vời”, Sophia Pierson, ngôi sao truyền hình từng gây chú ý năm 2016 khi hẹn hò cầu thủ gốc Hà Lan Denzel Slager, nói.

Người mẫu Nicole Williams, vợ cựu cầu thủ Larry English cũng cho biết chính hình ảnh “ngầu” của cô khiến chồng bị thu hút và luôn muốn tìm hiểu về cô. Ngoài ra, các nàng WAGs ý thức được việc duy trì sức hút của bản thân qua vẻ bề ngoài và cả phong thái.

Tin tưởng vào mối quan hệ cũng là yếu tố quan trọng. Bên cạnh đó, các cô gái chú ý việc xây dựng sự nghiệp, cuộc sống riêng bên ngoài mối quan hệ tình cảm. Đồng thời, giống như bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào, cho đối phương thấy sự quan tâm của bản thân cũng là điều được áp dụng.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.