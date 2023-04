Lý do cảnh sát đồng loạt khám xét 3 trung tâm đăng kiểm ở Lâm Đồng

Cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu liên quan 3 trung tâm đăng kiểm để phục vụ điều tra, xác minh nhiều sai phạm.

Cảnh sát phong tỏa, khám xét Chi nhánh đăng kiểm Bảo Lộc 4902S. Ảnh: Trùng Dương.

Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khám xét 3 chi nhánh thuộc Trung tâm Đăng kiểm Lâm Đồng tại TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc và huyện Đức Trọng.

Động thái trên được thực hiện khi Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc xác minh những vi phạm trong hoạt động kiểm định, nghiệm thu xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lâm Đồng.

Ba trung tâm đăng kiểm bị phong tỏa, khám xét trong sáng 4/4, gồm: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4901S (phường 3, TP Đà Lạt), Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 49.03S (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) và Chi nhánh đăng kiểm Bảo Lộc 4902S (TP Bảo Lộc).

Cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan ở 3 cơ sở trên, phục vụ công tác điều tra, xác minh làm rõ những vi phạm trong hoạt động kiểm định, nghiệm thu xe cơ giới cải tạo tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lâm Đồng.

Cảnh sát phong tỏa Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4901S ở TP Đà Lạt. Ảnh: Trùng Dương.

Bước đầu, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định nhân viên tại các chi nhánh nói trên thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng đã nhận tiền “bồi dưỡng” từ các khách hàng để bỏ qua các lỗi vi phạm, hoặc nhận tiền để được làm thủ tục nhanh khi tiếp nhận xe cơ giới đến làm thủ tục đăng kiểm, nghiệm thu xe cơ giới cải tạo.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện một số nhân viên làm trung gian, môi giới để làm thủ tục cho khách có nhu cầu cải tạo xe cơ giới; thu tiền dịch vụ để hưởng lợi trái phép trong quá trình thực hiện thủ tục hồ sơ thiết kế, cải tạo xe cơ giới tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

“Bước đầu, một số cá nhân có vi phạm đã thừa nhận những vi phạm của mình”, một nguồn tin cho biết. Cảnh sát chưa thông tin danh tính cũng như số tiền các cá nhân liên quan đã nhận.

Trước đó, trong buổi họp báo chiều 28/3, trung tướng Tô Ân Xô (người phát ngôn Bộ Công an) cho biết công an tại 32 địa phương trên cả nước đã khởi tố 64 vụ án, 506 bị can về 7 tội danh liên quan những sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm.

Với hành vi trục lợi chính sách để hưởng lợi cá nhân với số tiền rất lớn, giai đoạn 2018-2022, các bị can và người liên quan còn câu kết với 73 công ty thiết kế, cải tạo có trụ sở tại 18 tỉnh, thành phố để kiểm định cho gần 40.000 phương tiện. Trong đó, nhiều xe cơ giới không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đạt kiểm định nhưng vẫn được cấp chứng nhận.