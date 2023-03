Lý do cảnh ngực trần trong 'The Glory' cần kỹ xảo

Ngày 15/3, nữ diễn viên Cha Joo Young cho biết cảnh lộ ngực của cô trong bộ phim The Glory có áp dụng kỹ xảo CG. Trước đó, phóng viên Lee Jin Ho đưa ra nghi vấn về việc cảnh lộ vòng một, khỏa thân của nhân vật Choi Hye Jeong (Cha Joo Young) có áp dụng kỹ xảo CG và thế thân. Ở phần credit cuối phim, Lee Do Yeon được liệt kê là người đóng thế cho Cha Joo Young. Trước bộ phim The Glory, nhiều tác phẩm khác từng áp dụng kỹ xảo cho cảnh lộ cơ thể để phù hợp với mong muốn của diễn viên. Ảnh: Wikitree.