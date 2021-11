Lý do căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton, Hanoi thu hút khách thượng lưu

Theo SCMP, giỏ hàng đầu tiên mở bán cho thị trường Việt Nam của căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton, Hanoi đã kín đặt chỗ.

Theo nghiên cứu của Savills, The Ritz-Carlton (thương hiệu Marriott) hiện dẫn đầu trong top 10 thương hiệu đơn lẻ sở hữu nhiều nhất các dự án BĐS hàng hiệu đã và đang hình thành trên thế giới. The Ritz-Carlton cũng có số lượng dự án đang hình thành lớn nhất trong số 3 thương hiệu hàng đầu, giúp gia tăng danh mục BĐS hàng hiệu của thương hiệu này lên 64% trong tương lai.

Top 10 thương hiệu có danh mục BĐS hàng hiệu lớn nhất thế giới. Nguồn: Nghiên cứu và phát triển dự án nhà ở toàn cầu Savills.

Dù ở New York, Miami (Mỹ), Singapore hay Hà Nội, các dự án nhà ở mang thương hiệu Ritz-Carlton luôn nhận được sự quan đặc biệt từ giới siêu giàu. Đơn cử, dự án The Ritz-Carlton Residences, Sunny Isles Beach (Miami) đã ghi nhận tổng giá trị giao dịch trên 30 triệu USD trong 30 ngày. Hay The Ritz-Carlton Residences, Hanoi sau một tháng từ khi ra mắt, đã mở bán thành công và đạt số lượng đặt chỗ tối đa cho thị trường Việt Nam sau một ngày.

Sức hút từ thương hiệu Ritz-Carlton

Tháng 8 năm nay, một căn penthouse ở tầng cao nhất dự án The Ritz-Carlton Residences, Sunny Isles Beach (Miami) được bán với giá 31 triệu USD . Căn hộ này được chủ nhân mua từ tháng 4 với giá 15,83 triệu USD , và đạt giá sang tay gần gấp đôi.

Cách nửa vòng trái đất, tại The Ritz-Carlton Residences, Singapore, một căn hộ 4 phòng ngủ đã đổi chủ trong cùng tháng với giá chuyển nhượng 14 triệu SGD. Đây mà mức giá cao nhất từ khi khu căn hộ sang trọng này ra mắt vào cuối năm 2007.

Bên trong căn hộ The Ritz-Carlton Residences, Hanoi. Ảnh: Masterise Homes.

Để trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực nghỉ dưỡng cao cấp cho giới thượng lưu, Ritz-Carlton đã tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn cao nhất tự đặt ra từ 100 năm trước. Ritz-Carlton luôn phục vụ khách hàng với phương châm: “Chúng tôi là những quý ông và quý bà phục vụ cho các quý ông và quý bà”. Đây cũng là thương hiệu duy nhất ở Mỹ từng 2 lần giành Giải thưởng chất lượng quốc gia Malcolm Baldrige.

Sự khắt khe cũng được Ritz-Carlton áp dụng trong các dự án BĐS của thương hiệu này. Tất cả dự án mang thương hiệu Ritz-Carlton phải có vị trí đắc địa trong thành phố. Chất lượng xây dựng và thiết kế phải đáp ứng đòi hỏi cao nhất từ khách hàng. Con người là yếu tố thứ 3 được thương hiệu này chú trọng, nhằm giúp cư dân có những trải nghiệm tốt nhất.

Dấu ấn tại Việt Nam

Cuộc chơi của thị trường căn hộ xa xỉ tại Việt Nam thêm sôi động khi nhà phát triển BĐS Masterise Homes hợp tác với Marriott International - tập đoàn sở hữu thương hiệu Ritz-Carlton -để phát triển khu căn hộ hàng hiệu trên phố Hàng Bài, Hà Nội.

Theo SCMP, căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton, Hanoi được ví như viên ngọc, tài sản quý giá của bất kỳ chủ nhân nào. Đây là những khách hàng tinh tường và đam mê trải nghiệm xa xỉ. Một phần sức hút của dự án đến từ niềm tự hào khi sở hữu và sống trong không gian xa xỉ, đồng thời là căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton đầu tiên ở Việt Nam.

Cũng như hầu hết dự án căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton trên thế giới, The Ritz-Carlton Residences, Hanoi có số lượng căn hộ hạn chế với chỉ 104 căn, nhắm đến cả khách mua trong nước và quốc tế.

Ông Gibran Bukhari - Giám đốc khối kinh doanh Masterise Homes - chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế với dự án là rất lớn. Khách mua nước ngoài có thể là những tín đồ của Ritz-Carlton, hoặc một nhà đầu tư quan tâm đến thị trường BĐS Việt. Ritz-Carlton là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới, và việc dự án gắn liền với thương hiệu như vậy đem đến cho khách hàng niềm tin”.

Ông Gibran Bukhari - Giám đốc khối kinh doanh Masterise Homes - tại sự kiện mở bán khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi. Ảnh: Masterise Homes.

Với vị trí trung tâm quận Hoàn Kiếm, trên con phố Hàng Bài và cách hồ Hoàn Kiếm vài bước chân, khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi hướng đến số ít khách hàng thượng lưu và siêu giàu. Thiết kế mô phỏng kiến trúc Pháp đặc trưng của phố cổ Hà Nội tôn lên nét quyến rũ của dự án, hòa hợp cùng không gian, văn hóa và lịch sử nơi đây.

Nội thất sang trọng bên trong sảnh chính của khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi. Ảnh: Masterise Homes.

Cũng theo ông Gibran, sau thành công tại Việt Nam, khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi sẽ hướng đến các thị trường Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, và xa hơn là châu Âu và Trung Đông. Dự án dự kiến đi vào hoạt động từ quý IV năm 2023.