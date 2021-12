Lý do các gương mặt cũ tái xuất trong 'Spider-Man' của MCU

Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige và nhà sản xuất Amy Pascal tiết lộ cách họ thuyết phục các ngôi sao từ hai loạt phim về Spider-Man trước đây góp mặt trong “No Way Home”.

Spider-Man: No Way Home đã thu 93,6 triệu USD từ phòng vé toàn cầu trước thời điểm chính thức khởi chiếu 17/12. Trong phim, khán giả sẽ chứng kiến sự trở lại của nhiều nhân vật, từ siêu anh hùng đến đại ác nhân, từng xuất hiện ở hai loạt phim về Spider-Man của Tobey Maguire, Andrew Garfield. Đây là nước đi đột phá, đầy táo bạo của Sony Pictures và Marvel Studios.

Ngày 17/12, The New York Times đăng tải bài phỏng vấn chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige và nhà sản xuất loạt phim về nhân vật Spider-Man Amy Pascal từ Sony Pictures nhân dịp No Way Home ra mắt. Trong cuộc phỏng vấn, hai nhà làm phim đã tiết lộ cách ê-kíp thuyết phục nhiều gương mặt từ hai loạt phim trước đây về Spider-Man trở lại màn ảnh.

Bà Amy Pascal và Kevin Smith xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu Spider-Man: No Way Home. Ảnh: Getty Images.

“Thách thức lớn nhất khi làm No Way Home là thuyết phục mọi người tin vào ý tưởng thú vị và lớn lao mà bạn đang ấp ủ. Bạn ngỏ lời với nghệ sĩ ‘Chúng tôi đang có ý tưởng này tuyệt lắm. Anh ghé qua ký hợp đồng đóng phim luôn nhé?’, rồi bên kia hỏi lại ‘Ồ hay đấy! Tôi đọc trước kịch bản được không?’. Đây chính là phần khó nhất, khi bạn phải trả lời dứt khoát ‘Không’”, Kevin Feige chia sẻ.

“Giờ là lúc nhà sản xuất Amy Pascal ra tay. Chị ấy sẽ gõ cửa mọi nơi, tìm gặp mọi người không màng thời gian và nơi chốn. Đây là nhà sản xuất bậc thầy sẽ biến mọi điều không thể thành có thể”, vị CEO mô tả người đồng nghiệp từ Sony Pictures.

Trong quá khứ, Amy Pascal từng chỉ đạo việc sản xuất các bộ phim về Spider-Man do Tobey Maguire và Andrew Garfield thủ vai chính. Bà cũng là người đóng vai trò cầu nối cho cuộc thương thảo giữa Marvel Studios và Sony xoay quanh loạt phim về Spider-Man của Tom Holland. Hiện, Amy Pascal đảm nhận vai trò nhà sản xuất cho vũ trụ Spider-Man của Sony Pictures.

Theo chia sẻ từ Pascal, với các diễn viên còn đang hoài nghi, điểm mấu chốt là thuyết phục họ tin rằng sự trở lại của mình đóng vai trò then chốt với bộ phim thay vì “chiêu trò câu khách rẻ tiền”. Nhà sản xuất nói: “Họ trở lại vì nhân vật họ thủ vai đóng vai trò quan trọng”.

“Tôi đã ở đó vào lần đầu tiên các diễn viên này xuất hiện trong phim về Spider-Man, và giờ là cơ hội tiếp theo. Tôi rất tôn trọng họ cũng như trân trọng những sản phẩm đã cũng nhau hoàn thiện trong bao năm qua”, bà Pascal nói.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, hai nhà làm phim tiết lộ phần phim riêng thứ 4 về Spider-Man của Tom Holland đã đi vào sản xuất. Kevin Feige nói: “Amy, tôi cùng đồng nghiệp tại Disney và Sony đang thảo luận về hướng phát triển cho phần phim tiếp theo về Spider-Man”.

“Tôi tiết lộ điều này từ sớm bởi không muốn khán giả trải qua cảm giác hoang mang như thời kỳ hậu Spider-Man: Far From Home (2019) một lần nữa. Kịch bản ấy sẽ không lặp lại”, vị chủ tịch khẳng định. Phát biểu của Kevin Feige ngầm nhắc lại sự việc quan hệ hợp tác giữa Marvel Studios và Sony Pictures gặp trục trặc hồi giữa năm 2019, khiến người hâm mộ lo lắng loạt phim Spider-Man của Tom Holland sẽ “đứt gánh” sau hai phần.

Bà Amy Pascal bổ sung: “Cuối bộ phim vừa ra mắt, bạn sẽ thấy Spider-Man của Tom Holland đưa ra một quyết định quan trọng. Đó là chuyển biến tâm lý chưa từng xảy ra với nhân vật trước đây. Đó là một sự hy sinh. Và nó mang đến cho chúng tôi vô vàn đầu mối để phát triển trong bộ phim sắp tới”.