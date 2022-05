Lý do ‘Black Adam’ của The Rock chậm ra rạp

Theo chia sẻ của nhà sản xuất Hiram Garcia, khó khăn trong khâu xử lý kỹ xảo hình ảnh đã khiến “Black Adam” với The Rock trong vai chính phải lùi ngày ra rạp.

Hồi cuối tháng 3/2021, trên Instagram cá nhân, ngôi sao cơ bắp The Rock tiết lộ bộ phim siêu anh hùng Black Adam mình đóng chính sẽ ra rạp vào ngày 29/7. Tuy nhiên, tới tháng 3 năm nay, Warner Bros. một lần nữa điều chỉnh ngày công chiếu của tác phẩm. Lịch phát hành mới của phim là 21/10, tức muộn hơn ba tháng so với kế hoạch ban đầu.

Lý do chậm trễ của Black Adam đã được Hiram Garcia, nhà sản xuất kiêm giám đốc bộ phận sản xuất của Seven Bucks Productions tiết lộ. Seven Bucks là hãng phim do The Rock đồng sở hữu, đã tham gia sản xuất nhiều dự án ăn khách của anh thời gian gần đây như Red Notice, Jungle Cruise hay loạt Jumanji.

The Rock trên phim trường Black Adam. Nhân vật của anh được mệnh danh có sức mạnh sánh ngang Superman. Ảnh: Therock, TotalFilm.

Chia sẻ với The Wrap trong cuộc phỏng vấn mới đây, Hiram Garcia nói: “Giờ đây, ngành công nghiệp điện ảnh đã tăng tốc trở lại, nhưng khâu xử lý hiệu ứng hình ảnh (VFX) lại tắc nghẽn. Hiển nhiên là các bộ phim siêu anh hùng cần rất nhiều hiệu ứng hình ảnh. Chúng tôi đang rơi vào tình huống khó khăn khi các xưởng VFX hàng đầu đều đã quá tải”.

Nhà sản xuất cũng cho hay ngoài Black Adam, nhiều bom tấn tên tuổi khác như The Flash hay Aquaman 2 cũng buộc phải trì hoãn ngày ra rạp với lý do tương tự. Theo anh, đây là ví dụ cho thấy sự ùn tắc ở khâu xử lý kỹ xảo có thể ảnh hưởng đến ngành công nghiệp điện ảnh như thế nào, đặc biệt với các bom tấn kinh phí lớn.

“Tôi nghĩ đó là lý do vì sao có sự thay đổi lớn trong cách làm phim, những thứ phức tạp tiếp tục bị đẩy xa hơn về phía sau trong tiến trình sản xuất. Vấn đề lúc này nằm ở chỗ các xưởng VFX có thể hoàn thành công việc ở mức độ nào, trong bao lâu. Họ đang hoạt động hết công suất và chúng tôi biết ơn vì điều ấy”, anh nói.

Black Adam đánh dấu lần đầu tiên Dwayne “The Rock” Johnson gia nhập vũ trụ siêu anh hùng DC. Nhân vật anh thủ vai là một kẻ phản anh hùng chính tà bất phân. Phim do Jaume Collet-Serra, đối tác lâu năm của The Rock, đạo diễn. Phim có sự góp mặt của Noah Centineo, Aldis Hodge và Pierce Brosnan.