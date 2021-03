Lý do Bill Gates viết sách về biến đổi khí hậu

Đi tìm giải pháp năng lượng cho người nghèo, Bill Gates tiếp cận vấn đề biến đổi khí hậu. Từ đó, ông tìm hiểu, đề xuất giải pháp trong cuốn sách mới ra mắt.

Cuốn sách How to avoid a climate disaster: The solutions we have and the breakthroughs we need (tạm dịch: Làm thế nào để tránh thảm họa khí hậu: Những giải pháp chúng ta có và những bước đột phá chúng ta cần) ra mắt hồi tháng 2 vừa qua.

Tuy nhiên không phải đến nay, Bill Gates mới quan tâm đến biến đổi khí hậu. Tỷ phú Mỹ tiếp cận vấn đề này từ gần 20 năm trước. Trong 10 năm qua, ông đã tìm hiểu nguyên nhân và tác động của biến đổi khí hậu.

Bill Gates và cuốn sách của ông. Ảnh: Gatesnotes.

Quá trình viết tiếp xúc vấn đề biến đổi khí hậu, đề xuất giải pháp, viết sách được Bill Gates kể trong một bài viết trên Gatesnotes.

“Hai thập kỷ trước, tôi sẽ không bao giờ dự đoán rằng một ngày nào đó mình sẽ nói chuyện trước công chúng về biến đổi khí hậu, chứ đừng nói tới việc viết một cuốn sách về nó. Nền tảng của tôi là về phần mềm, không phải khoa học khí hậu và những ngày ấy, công việc toàn thời gian của tôi là làm việc với vợ, Melinda, tại Quỹ Gates, nơi chúng tôi tập trung vào sức khỏe toàn cầu, sự phát triển và giáo dục Mỹ”, Bill Gates viết.

Ông tập trung vào biến đổi khí hậu theo cách gián tiếp - thông qua vấn đề năng lượng. Vào đầu những năm 2000, khi Quỹ Gates mới bắt đầu, Bill và vợ tiếp cận những người thu nhập thấp ở châu Phi, Nam Á để có thể tìm hiểu thêm về tỷ lệ tử vong ở trẻ em, HIV và những vấn đề khác mà Quỹ Gates muốn giải quyết.

Ông được biết khoảng một tỷ người không được tiếp cận nguồn điện (đến nay, tình trạng này đã được cải thiện). Ông bắt đầu nghĩ về cách thế giới có thể tạo ra năng lượng phù hợp cho người nghèo. Bởi vậy, ông thảo luận vấn đề với một số người bạn là nhà phát minh cũ ở Microsoft.

Hai đồng nghiệp cũ của ông đang thực hiện tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào năng lượng và khí hậu, đã dẫn theo hai nhà khoa học khí hậu, và họ cho Bill Gates xem những dữ liệu về mối liên hệ giữa việc phát thải khí nhà kính với biến đổi khí hậu.

Bill Gates từng cảnh báo: "Covid-19 thật khủng khiếp, nhưng biến đổi khí hậu có thể tồi tệ hơn". Từ đó, ông đề xuất phương pháp giảm thải khí nhà kính. Ảnh: Gatesnotes.

Bill Gates nhận ra “Thế giới cần cung cấp nhiều năng lượng hơn để những người nghèo nhất có thể phát triển, nhưng chúng ta cần cung cấp năng lượng đó mà không giải phóng thêm khí nhà kính”.

Với sự giúp đỡ của các chuyên gia trong lĩnh vực vật lý, hóa học, sinh học, kỹ thuật, khoa học chính trị và tài chính, ông đã tập trung vào những việc phải làm để ngăn chặn sự trượt dốc của hành tinh dẫn đến thảm họa môi trường.

Bill viết How to avoid a climate disaster vì nghĩ rằng “chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng".

Ông nói rằng mình đã thấy những tiến bộ thú vị trong hơn 15 năm về năng lượng và biến đổi khí hậu. Chi phí năng lượng tái tạo từ Mặt Trời và gió đã giảm đáng kể. Ngày càng có nhiều sự ủng hộ đối với việc thực hiện các bước quan trọng để tránh thảm họa khí hậu hơn bao giờ hết.

"Và các chính phủ, công ty trên khắp thế giới đang đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng để giảm lượng khí thải”, Bill nói lý do viết cuốn sách.

Ông cho rằng những điều cần làm bây giờ là một kế hoạch biến tất cả động lực này thành bước thiết thực để đạt được mục tiêu lớn.

Và kế hoạch ấy được trình bày trong cuốn sách. Ở đó, Bill Gates đưa ra một kế hoạch lớn, thực tế về cách toàn cầu giảm thiểu khí thải nhà kính, tránh thảm họa khí hậu. Ông muốn đưa lượng phát thải khí nhà kính “về 0” càng sớm càng tốt.

Trong sách, ông hạn chế sử dụng từ ngữ chuyên môn ở mức tối thiểu vì muốn cuốn sách có thể tiếp cận những người quan tâm đến vấn đề này.

“Tôi không cho rằng độc giả biết mọi điều về năng lượng hoặc biến đổi khí hậu. Nếu bạn biết, tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về chủ đề vô cùng phức tạp này”, Bill viết.

Không chỉ viết sách, Bill Gates đã có những hành động từ trước đó. Ông thành lập Breakthrough Energy, bắt đầu bằng một quỹ đầu tư mạo hiểm để đầu tư vào các công ty năng lượng sạch có triển vọng, mở rộng sang mạng lưới các chương trình từ thiện, nỗ lực vận động để tăng tốc đổi mới năng lượng ở mọi bước.

“Trong những tuần và tháng tới, chúng tôi sẽ biến những ý tưởng trong cuốn sách của tôi thành hành động và cố gắng biến kế hoạch này thành hiện thực”, Bill Gates viết.