Lý do Barcelona bị điều tra

4. Bộ phim nào giành giải thưởng Phim hay nhất tại Oscar lần thứ 95? The Whale

Top Gun: Maverick

Everything Everywhere All at Once

Avatar: The Way of Water Everything Everywhere All at Once là bộ phim được gọi tên cho giải thưởng Phim hay nhất tại Oscar lần thứ 95. Trong lễ trao giải lần này, phim giành được 7/11 hạng mục đề cử. Ngoài giải thưởng Phim hay nhất, nữ chính Dương Tử Quỳnh cũng làm nên lịch sử khi giành giải thưởng Nữ chính xuất sắc. Ảnh: USA Today