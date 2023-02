Lý do bạn trở thành 'attention seeker'

Những người thích gây sự chú ý có thể đang cô đơn, hay ghen tị hoặc có lòng tự trọng thấp.

Attention seeker /əˈtenʃən ˌsiːkər/ (danh từ): Người thích gây sự chú ý

Định nghĩa:

Attention seeker được định nghĩa là kiểu người muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý để được công nhận hoặc ngưỡng mộ.

Theo Healthline và Verywell Mind, những người thích thu hút sự chú ý có thể bộc lộ những biểu hiện sau:

Thêu dệt câu chuyện được khen ngợi hoặc cảm thông.

Giả vờ không biết làm gì đó để được người khác chỉ dạy, giúp đỡ.

Đăng quá nhiều trên mạng xã hội để thu hút lượt tương tác và bình luận.

Đưa ra những bình luận có chủ đích để gây tranh cãi.

Liên tục khoe khoang về của cải, vật chất và thành công của bản thân.

Hành động như thể mọi chuyện xảy ra với mình là một thảm họa.

Thường xuyên đưa ra những nhận xét mang tính chất hạ thấp bản thân để được công nhận.

Lý do phổ biến nhất khiến một người thích tìm kiếm sự chú ý là lòng tự trọng thấp. Những người có lòng tự trọng thấp đôi khi có cái nhìn tiêu cực về bản thân, dẫn đến hành vi hung hăng, chống đối xã hội, thích được chú ý và thậm chí phạm pháp.

Ngoài ra, những người cô đơn và hay ghen tị cũng thích tìm kiếm sự chú ý. Ví dụ, người cô đơn thích tìm đến mạng xã hội để được công nhận, sau đó tìm kiếm sự chú ý bằng cách tương tác với người khác.

Với những người thích tìm kiếm sự chú ý, bạn không nên tỏ thái độ gay gắt vì sâu bên trong, họ là những người có trái tim dễ tổn thương hoặc đang gặp các vấn đề liên quan rối loạn sức khỏe tâm thần.

Bạn nên cố gắng nói chuyện với người đó và có thể chủ động yêu cầu giúp đỡ. Thông thường, với những người thích tìm kiếm sự chú ý, trạng thái của họ sẽ ổn hơn khi người khác quan tâm đến cuộc sống của họ.

Ứng dụng của attention seeker trong tiếng Anh:

- I saw a man yesterday racing his Porsche down the street. He really was an attention seeker.

Dịch: Tôi thấy một người đàn ông lái một con Porsche xuống phố. Anh ta quả là một kẻ thích gây chú ý.