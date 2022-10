Lý do bạn không nên trở thành 'lawnmower parent'

Những người là "lawnmower parent" thường có ý tốt nhưng suy nghĩ này của họ lại gây hại cho cuộc đời của trẻ.

Lawnmower parent /ˈlɔːn.məʊ.ə ˌpeə.rənt/ (danh từ): Cha mẹ dọn cỏ.

Định nghĩa:

Khái niệm lawnmower parent ra đời vào năm 2012, được định nghĩa là kiểu cha mẹ luôn dọn đường sẵn cho con, can thiệp vào mọi việc trước khi tình huống đó khiến con họ cảm thấy khó chịu hoặc không thể xử lý.

Thông thường, những cha mẹ dọn cỏ sẽ luôn can thiệp cuộc sống của con dù con vào đại học hay khi đã đi làm.

Theo NBC News, cha mẹ dọn cỏ thường nghĩ họ đang giúp con cái. Nhưng chính điều này lại khiến trẻ mất đi cơ hội học cách đối mặt và xử lý vấn đề trong cuộc sống.

Bà Kelley Kitley, chuyên viên công tác xã hội lâm sàng, tin rằng việc dọn đường cho con là sai lầm lớn của cha mẹ. Việc đó khiến trẻ không có kỹ năng để đối phó với thất vọng khi không đạt được điều mình muốn.

"Nếu muốn dạy trẻ cách sống kiên cường, cách duy nhất bạn cần làm là để con trải qua sự thất vọng để tự vực dậy hoặc tìm một lối đi khác", bà Kelley nói.

Ứng dụng của lawnmower parent trong tiếng Anh:

- She criticized lawnmower parents, who try to come in and literally smooth out an obstacle in a child’s path.

Dịch: Bà chỉ trích những cha mẹ dọn cỏ, những người cố nhúng tay và giải quyết chướng ngại vật trên đường đời của trẻ.

- Some parents may even move into lawnmower parenting as a result of wanting to outdo other parents and be the best at mowing obstacles out of the way.

Dịch: Một số cha mẹ chuyển sang nuôi dạy con theo cách "dọn cỏ" vì muốn vượt mặt những cha mẹ khác và trở thành người giỏi nhất trong việc dẹp bỏ chướng ngại vật trên đường đi của con.