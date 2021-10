Lý do bạn gái Người Nhện mặc ngày càng đẹp

Tự tin thể hiện cá tính và sự trợ giúp từ chuyên gia thời trang khiến phong cách của Zendaya ngày càng ấn tượng.

Zendaya đã đi qua chặng đường dài từ khi chỉ là ngôi sao tuổi teen trong bộ phim sitcom Shake It Up của Disney Channel. Cũng như sự nghiệp giải trí, thời trang của nữ diễn viên 25 tuổi đã có những bước tiến vượt bậc.

Không ngớt lời ngợi khen

Những lần xuất hiện trên thảm đỏ gần đây của Zendaya đều gây được ấn tượng lớn. Các tạp chí thời trang dành không ngớt lời khen ngợi cho phong cách của diễn viên người Mỹ. Một số còn gọi cô là biểu tượng thời trang.

Mới đây, tờ The Star đã chọn Zendaya cho chuyên mục mới "Phong cách người nổi tiếng". Theo cây viết Bervin Cheong, khó tìm được cái tên nào nổi bật hơn diễn viên phim Người Nhện để bắt đầu chuyên mục này.

Zendaya được nhiều tạp chí thời trang lớn đánh giá cao về phong cách. Ảnh: Vogue, W.

Cũng chỉ mới tháng trước, tạp chí Vogue đặt ra câu hỏi "Thảm đỏ sẽ thế nào nếu không có Zendaya?". Nữ diễn viên được đánh giá cao trong hầu hết bộ trang phục cô chọn khi bước lên thảm đỏ. Dù đó có là bộ đồ mang ý tưởng cũ hay những trang phục táo bạo mới.

"Phong cách thời trang độc đáo của Zendaya chính là điều khiến việc xem thảm đỏ trở nên thú vị. Cô ấy đã mang đến vẻ đẹp vượt thời gian cho các thiết kế, dù nó đã xuất hiện trên sàn diễn vào những năm 1980 hay chỉ mới năm ngoái", trích bài viết trên Vogue.

Trong khi đó, tạp chí W xếp Zendaya vào nhóm diễn viên ưu tú cùng những Tilda Swinton, Halle Berry và Nicole Kidman. Điểm chung của họ là sự nổi tiếng không chỉ đến từ diễn xuất. Phong cách thời trang ấn tượng khiến những người này ghi điểm trong mắt khán giả.

Thời trang thảm đỏ của Zendaya có những bước tiến vượt bậc. Ảnh: Trend Fool.

Zendaya chứng tỏ mình xứng đáng với những lời ngợi khen ấy. So với lần đầu xuất hiện trên thảm đỏ năm 2010 với váy, áo khoác denim, phong cách của cô cũng "phất" lên cùng sự nghiệp. Giờ đây, khán giả được chứng kiến một Zendaya táo bạo trong cách lựa chọn trang phục.

Đó có thể là bộ đầm hồng Tom Ford được ví như "thần Vệ nữ" tại lễ trao giải Critics' Choice 2020. Hay gần đây là chiếc váy Balmain màu nude gợi cảm tại Liên hoan phim Venice tháng trước.

Người đứng sau

Thời trang của Zendaya cũng gắn liền với Law Roach - stylist tiếng tăm ở Hollywood. Anh được mệnh danh là "kiến trúc sư thời trang" nhờ con mắt thẩm mỹ khác biệt. Nhiều tờ báo khẳng định Roach chính là người định hình quỹ đạo thời trang cho bạn gái Người Nhện sau khi cô "tốt nghiệp" Disney Chanel.

Law Roach là "bàn tay vàng" đứng sau thành công của Zendaya. Ảnh: Evening Standard.

Hai người gặp nhau khi Zendaya 14 tuổi. Roach đã chọn trang phục cho Zendaya để cô tới dự buổi ra mắt phim.

"Chúng tôi đã ở bên nhau quá lâu. Giờ đây, Zendaya đã trở thành một phụ nữ", Roach nói với Vogue.

Khi nói về người bạn lâu năm, Roach không giấu nổi sự tự hào. Hình ảnh của Zendaya luôn xuất hiện nổi bật trên trang cá nhân của Roach, bên cạnh những người nổi tiếng khác anh làm việc cùng. Các bài đăng liên quan tới Zendaya luôn được Roach dành những dòng chú thích "tình cảm như hai người bạn thân lâu năm" - theo The Star.

Trên quan điểm của Roach, nữ diễn viên phim Người Nhện không bao giờ e dè khi nói đến thời trang. Cô có lợi thế ngoại hình và không ngại thử sức với bất kỳ phong cách nào. Theo Roach, Zendaya giống "tắc kè hoa thời trang". Trang phục của cô thay đổi linh hoạt dựa trên tâm trạng và bối cảnh xuất hiện.

Tố chất riêng

Năm ngoái, Zendaya trở thành đại sứ của Valentino. Trước đó một năm, cô còn tự thiết kế bộ sưu tập đặc biệt cho Tommy Hillfiger. Ngoài ra, Zendaya cũng được chọn là gương mặt đại diện cho thương hiệu Bulgari.

Cá tính của Zendaya đã được nhiều tạp chí thời trang lớn đánh giá cao. Mặt khác, Zendaya cũng có quan điểm riêng về thời trang. Tình yêu dành cho cái đẹp và cá tính mạnh mẽ giúp phong cách của cô tiến bộ vượt bậc.

"Thời trang luôn trong trái tim tôi từ khi còn rất trẻ", Zendaya nói trong lễ trao giải Green Carpet Fashion Awards 2020 (tạm dịch: lễ trao giải Thảm xanh Thời trang 2020) - nơi cô nhận giải "Tầm nhìn".

Zendaya tại Green Carpet Fashion Awards 2020. Ảnh: Teen Vogue.

Nữ diễn viên nói thêm: "Tôi yêu các bộ quần áo. Với tôi, chúng không đơn thuần là bộ trang phục. Đó là nghệ thuật, cảm xúc và cảm giác. Thông qua thời trang, tôi tìm thấy chính mình và tự tin hơn vào bản thân khi còn là người trẻ đang chuẩn bị bước vào tuổi phụ nữ".

Dĩ nhiên, không có thành công tuyệt đối cho Zendaya. Dù được đánh giá cao về tầm nhìn và phong cách thời trang, nữ diễn viên người Mỹ cũng phải chấp nhận thất bại. Zendaya từng sở hữu thương hiệu riêng có tên Daya, chuyên bán đố unisex.

Nó chỉ trụ được 2 năm kể từ khi ra mắt vì nhiều vấn đề, chủ yếu là việc không hoàn thành các đơn đặt hàng đúng hạn.

Tuy nhiên, Zendaya vẫn chưa bao giờ hết đam mê với thời trang. Trong cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng 10 trên Vogue, cô tiết lộ mình đang xây dựng kho lưu trữ quần áo thiết kế.

"Tôi muốn tái sử dụng những bộ đồ của mình. Tới khi 40 tuổi, tôi vẫn có thể mặc lại chúng. Tôi đã tìm thấy những món đồ trường tồn mình muốn bỏ tiền vào", cô chia sẻ.

Zendaya dành tình yêu lớn với thời trang. Ảnh: RCFA.

Việc xây dựng kho lưu trữ quần áo thiết kế cũng phản ánh tầm nhìn thời trang của Zendaya. Cô được xem là "phù thủy" với những bộ đồ cổ điển.

Tại Green Carpet Fashion Awards 2020, Zendaya đã mặc chiếc váy Versace mỏng manh từng xuất hiện trong bộ sưu tập mùa thu năm 1996 do Gianni Versace thiết kế. Hồi tháng 6, nữ diễn viên cũng diện lại chiếc váy Versace được Beyoncé mặc từ năm 2003 trong MV Crazy In Love. Hay khi tham dự Essence Black Women in Film Awards (tạm dịch: Giải thưởng cho Diễn viên nữ da màu), cô còn gây ấn tượng mạnh hơn với chiếc váy Yves Saint Laurent từ năm 1982.