Lý do bạn dễ bị đau đầu khi trời lạnh

Thời tiết lạnh cùng với thói quen ăn uống, nghỉ ngơi thay đổi, căng thẳng... có thể gây kích thích các tế bào thần kinh khiến nhiều người bị đau đầu dữ dội vào mùa đông.

Đau đầu là tình trạng phổ biến dễ xảy ra khi thời tiết chuyển lạnh. Ảnh: Healthfully.

Dù thời điểm cuối năm có nhiều lễ hội, kỳ nghỉ thú vị, mùa đông thường đi kèm với những căn bệnh đặc trưng của riêng nó. Từ bệnh cúm, các vấn đề về hô hấp đến da khô, mùa đông có thể khó khăn đối với những người dễ mắc các vấn đề sức khỏe thông thường này.

Trong đó, một trong những vấn đề không mong muốn luôn ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người trong mùa lạnh là chứng đau đầu. Tình trạng này thường đến không báo trước và lâu khỏi có thể làm sụt giảm tâm trạng của người bệnh.

Nguyên nhân gây đau đầu vào mùa đông

Theo Hindustan Times, nếu bạn thường xuyên bị đau đầu vào mùa đông, các chuyên gia cho rằng có thể có nhiều nguyên nhân đằng sau nó. Một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đau đầu vào mùa đông là đau đầu do lạnh. Để tránh loại đau đầu này, những người lớn tuổi thường được khuyên đội mũ trùm qua đầu vào mùa đông để tránh tiếp xúc với không khí lạnh.

Ngoài ra, một số yếu tố khác như mất nước, thay đổi thói quen ngủ và chế độ ăn uống vào mùa đông có thể gây đau đầu. Nhiệt độ giảm cũng có thể làm chứng đau đầu trầm trọng hơn do áp suất khí quyển tăng và thời gian có nắng giảm.

Tiến sĩ Neetu Ramrakhiani, Trưởng khoa Thần kinh tại Bệnh viện Fortis Escorts, Jaipur (Ấn Độ), cho biết: "Gió khô lạnh, mất nước, thay đổi thói quen ngủ và lựa chọn những món ăn dễ chịu như súp thường chứa bột ngọt đôi khi có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu mùa đông".

Một loại đau đầu khác được biết là trở nên trầm trọng hơn trong thời gian mùa đông, xảy ra vào những thời điểm cụ thể trong mùa được gọi là "đau đầu theo cụm". Chúng xảy ra chủ yếu trong tháng 12 và tháng 1. Bên cạnh đó, đau đầu cũng dễ xảy ra do thông gió kém vì vào mùa đông, mọi người thường đóng cửa sổ và bật máy sưởi.

Tiến sĩ Manjusha Agarwal, chuyên gia tư vấn cấp cao - Nội khoa tại Bệnh viện Toàn cầu, Mumbai (Ấn Độ), cho biết: "Phấn hoa gia tăng phổ biến hơn vào mùa đông, dễ gây viêm mũi dị ứng và đau đầu. Ngộ độc khí carbon monoxide do máy sưởi trong phòng và cửa sổ đóng kín ngăn không cho thông gió tốt cũng là nguyên nhân gây đau đầu".

Mọi người đôi khi bị đau đầu do căng thẳng vì ánh sáng ban ngày giảm. Theo tiến sĩ Ramrakhiani, thời gian ban ngày giảm cũng dễ khiến tâm trạng buồn bã, làm gia tăng các cơn đau đầu do căng thẳng.

Thường xuyên ở trong phòng đóng kín cửa và mở máy sưởi vào mùa đông có thể khiến bạn dễ bị đau đầu vì thông khí kém. Ảnh: Allergyasthmanetwork.

Cách giảm đau đầu mùa đông

Theo Healthshots, nếu bạn dễ bị đau đầu hoặc đau nửa đầu vào mùa đông, một số điều có thể giúp giảm thiểu rủi ro, bao gồm:

Ăn uống lành mạnh: Chế độ ăn uống cân bằng giúp cơ thể xử lý các cơn đau đầu do thời tiết lạnh tốt hơn. Trái cây và rau quả có chứa chất giải độc làm giảm nguy cơ đau nửa đầu. Protein trong súp gà cũng có thể giúp giảm đau đầu vào mùa đông. Súp ấm làm dịu các xoang và cung cấp cho cơ thể loại kháng sinh tự nhiên giúp bảo vệ chống nhiễm trùng.

Giữ nước: Bộ não chiếm 3/4 là nước và khi phát hiện mất nước, nó bắt đầu sản sinh ra các chất histamin gây đau và mệt mỏi. Kết quả là bạn sẽ bị đau đầu và năng lượng thấp. Cung cấp đủ nước mỗi ngày sẽ ngăn não sản sinh ra histamin và những hậu quả đau đớn của nó. Bạn nên uống tối thiểu 8 ly nước mỗi ngày.

Quản lý căng thẳng: Cuộc sống có thể căng thẳng và cách bạn xử lý nó dễ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bạn. Cuộc sống cân bằng với đủ thời gian cho công việc, những người thân yêu, thư giãn và vui vẻ sẽ giúp bạn đối phó tốt hơn với những áp lực và thách thức.

Nghỉ ngơi đầy đủ: Khi bạn ngủ, cơ thể và tâm trí được nạp lại năng lượng cho ngày hôm sau. Nếu không được nghỉ ngơi đầy đủ, mức năng lượng của bạn sẽ giảm xuống và ảnh hưởng tới trí nhớ. Vì vậy, bạn nên đảm bảo ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm, giúp cơ thể ở trạng thái tốt nhất để chống lại các tác nhân gây đau nửa đầu.

Không uống quá nhiều thuốc: Theo Hiệp hội Đau đầu Quốc tế, uống thuốc giảm đau đầu hơn 2 lần/tuần khiến bạn có nguy cơ bị đau nhức đầu nhiều hơn do lạm dụng thuốc. Điều này có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn khi bạn uống nhiều thuốc hơn để chống lại cơn đau, dẫn đến tình trạng đau đầu trầm trọng và thường xuyên hơn, khiến bạn phải dùng nhiều thuốc hơn.

Tiêu thụ caffeine: Nếu bạn bị đau đầu do lạnh, hãy cố gắng ăn những thứ có tác dụng làm ấm. Khi bị đau đầu, các chuyên gia thường khuyên uống trà hoặc cà phê. Điều này là do lượng caffeine giúp giảm căng thẳng cùng với việc thư giãn não bộ. Báo cáo trên tạp chí Headache and Pain cho thấy caffein có thể cải thiện tâm trạng, giúp thư giãn mạch máu, tăng sự tỉnh táo và cải thiện tâm trạng, nhờ đó làm giảm đau đầu.