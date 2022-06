Lý do bà Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam

Bình Dương chuyển vụ án bà Phương Hằng cho Công an TP.HCM

Công an tỉnh Bình Dương đã có văn bản thống nhất với Công an TP.HCM và Bộ Công an về việc nhập hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM điều tra.