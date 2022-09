Lý do Apple bán iPhone 14 Plus trễ

iPhone 14 Plus là sản phẩm mới hoàn toàn trong dải thiết bị vừa ra mắt. Apple bán sau để duy trì sức hút và có thêm thời gian sản xuất.

Ra mắt cùng thời điểm, nhưng iPhone 14 Plus được bán sau các model khác đến 3 tuần. Tại Việt Nam, sản phẩm được dự báo sẽ đến tay khách hàng vào đầu tháng 11. Đây có thể là chiến lược của Apple nhằm duy trì sức hút của dải sản phẩm trong thời gian dài.

Cụ thể, bộ 4 sản phẩm của Apple được ra mắt cùng thời điểm tại sự kiện Far Out, khuya ngày 7/9. Trong đó, iPhone 14, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ được giao đến tay khách hàng đặt trước từ 16/9. Riêng mẫu iPhone 14 Plus, người dùng sẽ phải chờ đến ngày 7/10 để được sở hữu.

iPhone 14 Plus bán trễ hơn những model còn lại khoảng 3 tuần. Ảnh: Apple.

Thực tế, đây không phải lần đầu Apple chia một dòng iPhone thành nhiều đợt phát hành. Công ty từng bán iPhone X, iPhone XR và iPhone 11 Pro Max trễ hơn những thiết bị khác trong cùng series.

Nói về lý do mở bán iPhone X trễ hơn, CEO Tim Cook của Apple cho biết vấn đề nằm ở khâu sản xuất. Vào 2017, đây là một thiết bị mới hoàn toàn, sử dụng dây chuyền lắp ráp, chế tạo mới. “Điều này không phải để phục vụ việc tiếp thị. Chúng tôi vẫn đang làm việc trên thiết bị”, CNBC trích lời nhà quản lý của Táo khuyết.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện nhà bán lẻ CellphoneS cho rằng việc một chiếc máy có khung thiết kế mới như iPhone 14 Plus sẽ tốn nhiều thời gian hơn cho việc sản xuất. “Đây là mẫu máy mới hoàn toàn với thân vỏ, cách bố trí linh kiện, pin và bảng mạch khác”, ông Huy nói.

Ngoài việc sản xuất, lắp ráp, Apple phải làm việc với các đối tác để nối liền chuỗi cung ứng. Do đó, iPhone 14 Plus cần nhiều thời gian để chuẩn bị.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hữu Phúc, đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile cho biết model Plus thay thế cho dòng mini, nên quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng mới phải được áp dụng. “Trong bối cảnh dịch bệnh, chuỗi cung ứng và sản xuất bị ảnh hưởng, việc một sản phẩm mới phải bán trễ hơn là điều dễ hiểu”, ông Phúc nhận định.

Trao đổi với Zing, các hệ thống bán lẻ cho biết việc sản phẩm bán sau không phải vấn đề đáng ngại. Theo dự báo, đợt hàng iPhone 14 chính hãng đầu tiên sẽ cập bến vào tháng 10. iPhone 14 Plus bán trễ hơn cho nhà bán lẻ thời gian chuẩn bị. Đồng thời, người dùng trong nước cũng không cần phải chờ đợi quá lâu.

Ngoài ra, việc chia thành nhiều đợt phát hành được đánh giá là một chiến thuật cao tay của Táo khuyết. “Máy bán trễ không ảnh hưởng nhiều đến sự quan tâm của khách hàng. Nó còn giúp sản phẩm duy trì được ‘nhiệt’ thời gian dài, thay vì bùng lên trong vài ngày”, ông Nguyễn Lạc Huy chia sẻ.

Để mua iPhone 14 Plus chính hãng, khách hàng có thể phải đợi đến đầu tháng 11. Ảnh: The Verge.

Với đặc thù là thị trường có mức độ ưu tiên thấp, người dùng Việt Nam vẫn phải đợi 2-3 tuần để mua máy chính hãng. Do đó, iPhone 14 Plus bán sau ở quốc tế nhưng vẫn có khả năng được phát hành cùng thời điểm với iPhone 14, iPhone 14 Pro/Pro Max tại Việt Nam.

Điều tương tự từng diễn ra vào 2020. Apple bán iPhone 12 Pro Max và iPhone 12 mini sau những model còn lại khoảng 2 tuần. Tuy nhiên, cả 4 sản phẩm được phát hành ở Việt Nam trong một ngày.

Với màn hình lớn và giá bán dễ tiếp cận hơn mẫu Pro Max, iPhone 14 Plus được nhà bán lẻ trong nước kỳ vọng sẽ tạo cú hích về doanh số. Tuy nhiên, sau hai ngày mở đăng ký nhận thông tin, iPhone 14 Pro Max vẫn là thiết bị được quan tâm nhiều nhất bởi người dùng Việt Nam.