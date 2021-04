Lý do Angelina Jolie ngừng làm đạo diễn

Angelina Jolie đam mê nghề đạo diễn nhưng không thể tiếp tục công việc đứng sau máy quay. Hiện tại, cô tập trung làm diễn viên.

Ngày 21/4, trả lời phỏng vấn trên Entertainment Weekly, Angelina Jolie tâm sự rằng cô vẫn còn rất nhiệt huyết với nghề đạo diễn nhưng phải từ bỏ vai trò này vì "hoàn cảnh gia đình đã thay đổi".

Nguồn tin cho biết minh tinh ám chỉ đến việc ly hôn. Vì các thủ tục, tranh chấp và kiện tụng khiến đã chiếm hầu hết quỹ thời gian của người đẹp, do vậy, cô chỉ tập trung làm diễn viên.

"Tôi nhận những công việc chiếm ít thời gian hơn vì còn phải ở nhà nhiều. Đó là lý do mà tôi trở lại với phim ảnh, trong cương vị diễn viên", vợ cũ Brad Pitt bày tỏ.

Angelina Jolie không còn làm đạo diễn từ nhiều năm nay. Ảnh: Daily Mail.

Theo E! News, sau khi vươn mình thành một trong những ngôi sao phòng vé từ đầu thập niên 2000, Angelina Jolie ngoài đóng phim đã theo đuổi công việc phía sau máy quay.

Ngoài Maleficent (2014) và phần tiếp theo của phim này vào năm 2019, Jolie đã chỉ đạo sản xuất các phim như In the Land of Blood and Honey, tiếp theo là Unbroken (2014), By the Sea (2015) và First They Killed My Father (2017).

"Bây giờ, làm đạo diễn là điều bất khả thi với tôi", minh tinh Hollywood nhấn mạnh.

Angelina Jolie đang trở lại rầm rộ trên truyền thông vì cô sắp xuất hiện trong Who Wish Me Dead - tác phẩm điện ảnh đánh dấu vai chính hiếm hoi của Jolie ở một bộ phim hành động.

Trong Who Who Wish Me Dead , ngôi sao 46 tuổi thủ vai người lính cứu hỏa bảo vệ một cậu bé khỏi những tên sát thủ. Ngoài phim này, Angelina Jolie sẽ tham gia tác phẩm Eternals của Marvel, cùng với Christoph Waltz đóng phim chuyển thể thuộc dòng tâm lý lãng mạn Every Note Played.