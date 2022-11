Lý do 5 bang ở Mỹ không có xổ số

Chủ các sòng bạc và niềm tin tôn giáo đã cản trở người dân 5 bang tại Mỹ tiếp cận với xổ số một cách hợp pháp. Nếu muốn mua vé số, họ phải sang các bang khác.

Nếu cư dân các bang Alabama, Utah, Alaska, Hawaii hoặc Nevada muốn tìm cơ hội trúng giải độc đắc Powerball, họ buộc phải đến bang khác để thử vận may.

Năm bang này cấm các loại xổ số do chính phủ điều hành hoặc không tham gia vào các giải jackpot giữa các bang như Powerball hoặc Mega Millions. Họ là những bang đứng ngoài cơn sốt xổ số gần nhất ở Mỹ.

Ở Mỹ có 5 bang từ chối triển khai xổ số toàn bang. Ảnh: Getty Images.

Kể từ năm 1964, khi New Hampshire trở thành nơi đầu tiên mở giải xổ số cấp bang, 44 bang khác đã tự mở xổ số hoặc tổ chức giải jackpot giữa các bang (Mississippi là bang mới nhất tham gia xổ số vào năm 2019).

Do các bang thường bị áp lực tài chính nên đã coi xổ số là cách tăng ngân sách mà không cần phải tăng thuế. Họ cũng tìm thấy nhiều đối tác từ trong các công ty đánh bạc, mà được hưởng lợi từ việc điều hành các giải quay số này.

Mỹ có hơn 200.000 cửa hàng bán lẻ và đại lý bán vé số. Năm 2019, doanh số bán xổ số đạt 91 tỷ USD , theo Hiệp hội Xổ số cấp Bang và Tỉnh ở Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, 5 bang trên cũng có những lý do riêng khiến họ đứng ngoài cuộc chơi xổ số như các bang khác.

Hiến pháp bang Alabama và Utah cấm các hình thức đánh bạc. Các nhóm tôn giáo của các bang này đã ngăn chặn việc hợp pháp hóa sòng bạc hoặc xổ số trong nhiều năm.

Utah, nơi có hơn 60% dân số trong bang là thành viên của Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Kitô (LDS), từ lâu đã phản đối xổ số.

Tuy nhiên việc tổ chức xổ số tại bang Alabama ngày càng được ủng hộ.

Jonathan D. Cohen, tác giả cuốn sách For a Dollar and a Dream: State Lotteries in Modern America, nói rằng: "Alabama đã từng có xổ số sau cuộc bầu cử thống đốc Don Siegelman vào năm 1998. Sau đó, các nhà thờ đã chiếm đa số phiếu phản đối trong cuộc trưng cầu về xổ số".

"Sau 24 năm, tôi nghĩ họ có thể sẽ rất nghiêm túc mở xổ số vì Mississippi cũng mới làm điều này", ông nói.

Với trường hợp của bang Nevada, xổ số bị lép vế bởi ngành công nghiệp casino hùng mạnh, vốn coi các vé số được bán trong các cửa hàng tiện lợi rất cạnh tranh, trong khi nhiều cửa hàng đặt máy đánh bạc thay vì bán vé số.

Trước đây, áp lực mở xổ số thường đến từ các bang lân cận. Đó là bởi vì khi một bang có xổ số, người dân thường đổ sang các bang đó để mua vé số.

Vì Hawaii và Alaska không giáp ranh với bang nào trong nước, nên không đối mặt với tình trạng này.

Victor Matheson, giáo sư kinh tế và kế toán tại trường College of the Holy Cross, chuyên nghiên cứu về xổ số cho biết: “Họ không lo việc có nhiều người qua bang khác để chơi xổ số".

Sự lo ngại các hộ gia đình có thu nhập thấp chi quá nhiều tiền vào xổ số để cạnh tranh với các gia đình giàu có cũng đã cản trở việc mở rộng hoạt động xổ số.

Matheson nói: “Nhiều bang bất đắc dĩ mở xổ số ngay từ đầu. Họ lo lắng về sự suy thoái và chứng nghiện cờ bạc của người dân".

Một cuộc điều tra về xổ số cấp bang của Trung tâm Báo chí Điều tra Howard cho thấy ngày càng nhiều tiền được đặt cược hàng năm vào các trò chơi như thế này. Các nghiên cứu cũng cho thấy nhiều người đánh bạc có thu nhập thấp chiếm phần lớn trong các giải jackpot khổng lồ như Powerball.

Gần đây, các bang mở xổ số đã nhấn mạnh rằng doanh thu từ vé số sẽ được chuyển đến các chương trình xã hội.

Nhưng xổ số là một cách “thực sự không khôn ngoan để tài trợ cho giáo dục và các dịch vụ công cộng khác", David Just, giáo sư kinh tế tại Đại học Cornell nói. Nghiên cứu của ông về các hành vi quyết định về vé số, cho biết những người thích mua vé số thường là những người sống dựa vào các chương trình của chính phủ.