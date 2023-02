Luyện thi IELTS Speaking 7.0 và những điều cần biết

Giám khảo chấm thi phần Speaking theo 4 tiêu chí. Căn cứ vào đó, thí sinh có thể đặt ra chiến lược ôn thi hiệu quả nhằm chinh phục band điểm 7.0 ở phần này.

7.0 Speaking là điểm số đáng mơ ước của nhiều học sinh đang trong hành trình luyện IELTS. Bên cạnh việc rèn luyện ngữ pháp, từ vựng, phát âm, thí sinh còn cần nắm được cấu trúc bài thi, tiêu chí chấm điểm để có hướng ôn thi hiệu quả.

Cấu trúc bài thi IELTS Speaking

Bài thi Speaking trong IELTS gồm 3 phần:

Phần 1: Phần này gồm các câu hỏi ngắn về bản thân, gia đình, công việc hiện tại, sở thích cá nhân.

Ví dụ câu hỏi:

Food and cooking

- What sorts of food do you like eating most? [Why?]

- Who normally does the cooking in your home? [Why/Why not?]

- Do you watch cookery programmes on TV? [Why/Why not?]

- In general, do you prefer eating out or eating at home? [Why?]

Phần 2: Thí sinh sẽ được cho một topic bất kỳ, sau đó sẽ có một phút suy nghĩ và 2 phút trình bày.

Ví dụ câu hỏi:

Describe a house/apartment that someone you know lives in.

You should say:

- Whose house/apartment this is

- Where the house/apartment is

- What it looks like inside

- And explain what you like or dislike about this person‘s house/apartment.

Phần 3: Ở phần này, giám khảo sẽ đưa ra các câu hỏi mang tính chất thảo luận liên quan đến chủ đề ở part 2, thường là những vấn đề phức tạp, thử thách sự nhanh nhạy và kỹ năng lập luận logic của thí sinh.

Ví dụ câu hỏi:

How easy is it to find a place to live in your country?

Do you think it‘s better to rent or to buy a place to live in? Why?

Do you agree that there is a right age for young adults to stop living with theirparents? Why is that?

Tiêu chí chấm IELTS Speaking

Bài thi Speaking trong IELTS được đánh giá theo 4 tiêu chí: Grammar Range & Accuracy (Sử dụng cấu trúc ngữ pháp đa dạng và chính xác), Pronunciation (Phát âm), Lexical resource (Vốn từ vựng) và Fluency & Coherence (Độ trôi chảy & Mạch lạc). Trên thang 9.0, 7.0 Speaking yêu cầu thí sinh phải có khả năng diễn đạt bản thân tương đối tốt, không gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng tiếng Anh. Cụ thể như sau:

Grammar Range & Accuracy: Sử dụng linh hoạt các cấu trúc phức tạp, còn mắc một vài lỗi ngữ pháp trong quá trình nói nhưng không làm ảnh hưởng quá nhiều tới nghĩa của câu.

Pronunciation: Phát âm chuẩn, rõ ràng, biết cách nhấn trọng âm, sử dụng ngữ đúng trong bài nói.

Lexical resource: Sử dụng được từ ngữ theo chủ đề kể cả những chủ đề khó, ít thông dụng, kết hợp với các thành ngữ, cấu trúc câu một cách tự nhiên.

Fluency & Coherence: Biết cách triển khai bài nói logic, sử dụng linh động các từ nối và biết cách tự sửa lỗi khi nói sai.

Một vài lưu ý để luyện IELTS Speaking hiệu quả

Từ 4 tiêu chí trên, người học có thể đặt ra chiến lược để ôn thi Speaking hiệu quả với mục tiêu đạt 7.0 phần này.

Về ngữ pháp, học viên cần đảm bảo mỗi câu đều có đầy đủ thành phần. Điều này tưởng chừng đơn giản, song tâm lý phòng thi có thể khiến cho bài nói của bạn bị rời rạc, lủng củng, không đầy đủ bộ phận chức năng. Ngoài ra, để ý thì, thể của động từ cũng rất quan trọng nhằm tránh mất điểm ở tiêu chí này.

Về phát âm, các bạn nên thu âm lại bài nói để theo dõi sự tiến bộ của bản thân, đồng thời học cách “nhại” lại những câu thoại trong phim để bắt chước được ngữ điệu của người bản xứ. Các kênh như BBC Learning English, CNN Learning English… là nguồn học phát âm hiệu quả mà các bạn có thể tham khảo để nâng cao kỹ năng phát âm.

Về từ vựng, các bạn chỉ nên dùng những từ bản thân thật sự chắc chắn về ngữ nghĩa và bối cảnh sử dụng. Thí sinh không nên lạm dụng những từ “đao to búa lớn” bởi nó sẽ làm giảm sự tự nhiên trong giao tiếp và bị trừ điểm không đáng có khi sử dụng sai. Do đó, bạn nên luyện tập thành thạo những từ mình đã học trước khi quan tâm tới những từ vựng phức tạp.

Về độ trôi chảy, mạch lạc, các bạn phải thường xuyên luyện nói để tạo phản xạ nhanh nhạy. Đối với phần 2, việc chuẩn bị trước dàn ý sẽ hạn chế tình trạng ngập ngừng, bí ý tưởng trong phòng thi. Ngoài ra, bạn cần để ý tốc độ nói của mình để kiểm soát những tiêu chí trên.

Ngoài ra, để luyện 4 tiêu chí của Speaking IELTS một cách tốt và hiệu quả nhất, bạn nên tìm một người giỏi chuyên môn để lắng nghe, sửa sai cho bạn.