Luyện nói tiếng Anh tự do với giải pháp AI mới ELSA SA

Sau thành công của “ELSA Speak”, ELSA tiếp tục ra mắt “ELSA Speech Analyzer (ELSA SA)” với khả năng nghe, phân tích bài nói tự do và hướng dẫn chỉnh sửa nhờ công nghệ AI hàng đầu.

Trước làn sóng sa thải nhân sự đang phổ biến, kết hợp những dự đoán về cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu có thể xảy ra trong thời gian tới, học sinh, sinh viên và người lao động Việt Nam cần trang bị các kỹ năng thiết yếu. Một trong số đó là khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát để tự tin khẳng định vị thế, giá trị của bản thân trên thị trường lao động nhiều cạnh tranh.

MC Khánh Vy tin tưởng sử dụng ELSA Speech Analyzer (ELSA SA) để nâng cao trình độ tiếng Anh.

Theo báo cáo năm 2022 của EF Education First về chỉ số thông thạo tiếng Anh, Việt Nam đã tụt xuống thứ 60, kém 8 bậc so với con số 52 năm 2019. Điều này cho thấy chúng ta đang đi sau trên hành trình tìm kiếm cơ hội phát triển so với các nước không dùng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ. Nhiều người Việt vẫn đang loay hoay tìm kiếm giải pháp thật sự hiệu quả và phù hợp nhằm đẩy lùi nỗi sợ nói tiếng Anh, cũng như vượt qua các trở ngại: Thói quen học đối phó, chi phí đắt đỏ của các lớp học giao tiếp với người bản xứ...

Hiểu được điều này, ELSA - startup nổi bật trong lĩnh vực công nghệ giáo dục - đã nghiên cứu và ra mắt ELSA SA. Đây là trình phân tích, luyện nói hiếm hoi có thể lắng nghe, phân tích lỗi sai, hướng dẫn chỉnh sửa chuyên sâu cho các bài nói tiếng Anh tự do, thông qua ghi âm trực tiếp và công nghệ AI hàng đầu thế giới.

Đây có thể xem là bước tiến vượt bậc của startup Việt này trong việc không ngừng mang đến những phương pháp học tiếng Anh hiệu quả. Công cụ đặc biệt phù hợp những người muốn phát triển toàn diện kỹ năng nói tự do, nhằm chuẩn bị cho các kỳ thi, phỏng vấn, hội họp, thuyết trình, hay trao đổi bằng tiếng Anh. Tất cả góp phần giúp người Việt dần đẩy lùi nỗi sợ nói tiếng Anh trong thời đại toàn cầu hóa.

ELSA Speech Analyzer (ELSA SA) - chuyên gia phân tích và luyện giọng nói tiếng Anh bằng AI.

Được kỳ vọng trở thành chuyên gia luyện nói tiếng Anh bằng AI trên nền tảng web app, ELSA SA được xem là phiên bản cao cấp của app ELSA Speak - giải pháp vốn đã nổi tiếng tại Việt Nam và thế giới với nhiều tính năng nổi bật. Vậy đâu là điểm khác biệt và ưu việt của các giải pháp này?

Đặc điểm ELSA SA ELSA Pro Cách học Ghi âm trực tiếp bài nói tự do để chuyển đổi thành dạng văn bản và đánh giá chuyên sâu Học theo các bài học được xây dựng sẵn với đa dạng chủ đề thực tiễn Các tiêu chí đánh giá Đánh giá kỹ năng nói qua 5 yếu tố: Phát âm, lưu loát, ngữ điệu, ngữ pháp và từ vựng Luyện 5 loại kỹ năng giao tiếp: Phát âm, lưu loát, ngữ điệu, nhấn âm và nghe Phân tích và đề xuất sửa lỗi sai Phân tích lỗi sai chi tiết, chuyên sâu và đề xuất cách chỉnh sửa nhờ công nghệ AI độc quyền Phân tích lỗi sai căn bản và đề xuất cách chỉnh sửa nhờ công nghệ AI độc quyền Dự đoán điểm thi Dự đoán điểm thi các chứng chỉ quốc tế: IELTS, TOEFL, CEFR, PTE và TOEIC Dự đoán điểm thi nói theo chứng chỉ IELTS Tính cá nhân hóa Giọng nói cá nhân của người dùng được nhận diện và đánh giá trong các cuộc hội họp, trao đổi với số đông Người dùng được đề xuất lộ trình học theo đúng trình độ, với bài kiểm tra đầu vào và theo dõi tiến độ hàng ngày Đối tượng phù hợp Người học muốn phát triển kỹ năng nói tự do để chuẩn bị cho các kỳ thi, phỏng vấn, hội họp, thuyết trình hay trao đổi bằng tiếng Anh Người muốn luyện giao tiếp hàng ngày ở đa dạng chủ đề thực tiễn

Là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam trải nghiệm ELSA SA, Khánh Vy - MC Đường lên đỉnh Olympia - chia sẻ: "Mình tin ELSA Speech Analyzer là công cụ phù hợp các bạn muốn nâng cao trình độ giao tiếp, ôn luyện IELTS, kỹ năng phỏng vấn... đặc biệt với một MC song ngữ như mình".