Lưu ý của chuyên gia để đảm bảo an toàn khi du lịch trong mùa dịch

Một số chuyên gia đã đưa ra những lưu ý để du khách giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 và lên kế hoạch du lịch dự phòng trước các quy định có thể thay đổi đột ngột.

Nhiều quốc gia, địa điểm du lịch nổi tiếng đang dần mở cửa đường bay để đón khách du lịch sau một thời gian dài. Đây là cơ hội để nhiều du khách thực hiện những chuyến đi đã vạch ra từ trước.

Tuy nhiên, du khách cần lưu ý vấn đề an toàn sức khỏe, quy tắc kiểm dịch, kế hoạch du lịch dự phòng trước những quy định mới có thể được thay đổi đột ngột.

Đi du lịch bây giờ có thực sự an toàn? Những yếu tố nào của điểm đến nên xem xét?

Theo SCMP, các chuyên gia cho biết du khách nên đánh giá xem liệu bản thân có cảm thấy yên tâm với tỷ lệ tiêm chủng và các biện pháp phòng dịch tại điểm đến hay không.

Singapore đã tiêm vaccine đầy đủ cho 83% dân số. Tỷ lệ tiêm chủng của Thái Lan chỉ khoảng 35%. Tuy nhiên, hòn đảo du lịch Phuket đã tiêm chủng cho 70% cư dân. Tại Indonesia, tỷ lệ tiêm chủng đạt khoảng 29%, nhưng 80% cư dân trên hòn đảo nghỉ dưỡng Bali đã được tiêm vaccine Covid-19.

Singapore có nhiều biện pháp nới lỏng sau khi tỷ lệ tiêm chủng đạt hơn 80%. Ảnh: Bloomberg.

Đeo khẩu trang được khuyến khích ở đa số các nước. Tuy nhiên, một số quốc gia chỉ yêu cầu việc này ở một vài nơi. Ví dụ, chính phủ Hà Lan chỉ quy định đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và máy bay. Ở Phuket, đeo khẩu trang là yêu cầu bắt buộc khi vào các tòa nhà nhưng không phải ở tất cả những nơi công cộng.

Các chuyên gia cho biết nên đeo khẩu trang ở nơi công cộng để giảm nguy cơ lây nhiễm. "Chừng nào đại dịch vẫn còn tiếp diễn, đeo khẩu trang là biện pháp bảo vệ hiệu quả và cần thiết", Joseph Kwan Kai-Cho, GS trợ giảng nghiên cứu kiểm soát nhiễm trùng môi trường tại ĐH Khoa học và Công nghệ Hong Kong nói. Ông cho biết ngay cả những người đã được tiêm đủ liều vaccine cũng có thể bị lây nhiễm.

Alex Cook, Phó hiệu trưởng trường Y tế Công cộng Saw Swee Hock thuộc ĐH Quốc gia Singapore (NUS) cho biết du khách nên chú ý đến các hạn chế biên giới của điểm đến và điểm đi. "Bạn có thể đi từ A đến B và ngược lại, từ A đến C nhưng không thể đi từ C đến A", ông nói với SCMP.

Ông Cook cũng cảnh báo du khách nên chuẩn bị sẵn sàng khi mọi quy tắc có thể thay đổi trong thời gian ngắn nếu xuất hiện tình huống xấu.

"Du khách cần linh hoạt các kế hoạch du lịch của mình để thích ứng với những thay đổi như vậy", ông Cook nói.

Đến vùng nông thôn an toàn hơn các thành phố lớn?

Theo SCMP, điều này không chắc chắn. Một nghiên cứu của Mỹ về tỷ lệ phơi nhiễm Covid-19 tại tiểu bang South Carolina cho thấy ở thành thị, số ca nhiễm ghi nhận cao hơn nông thôn. Tuy nhiên, tỷ lệ người mắc Covid-19 trên 100.000 người tại thành thị lại thấp hơn so với khu vực nông thôn.

Điều này có thể do nhiều yếu tố, bao gồm xét nghiệm, chính sách địa phương, nguồn lực y tế, nhận thức của cộng đồng. Vì thế không thể chứng minh được mối quan hệ trực tiếp giữa mật độ dân số với nguy cơ lây nhiễm.

Tuy nhiên, các cơ quan y tế đều khuyến cáo mọi người nên tránh các khu vực tập trung đông người, đặc biệt những nơi đang có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Có nên đến hộp đêm hay địa điểm tổ chức hòa nhạc đã được mở cửa không?

Theo giáo sư Teo Yik-Ying từ NUS, bạn sẽ phải tự chịu mọi rủi ro khi đến đây. Các cơ sở giải trí về đêm là địa điểm siêu lây nhiễm. Tuy nhiên, địa điểm tổ chức hòa nhạc có sự khác biệt.

"Chúng ra có thể phân biệt giữa buổi trình diễn nhạc rock và buổi hòa nhạc bằng nhạc cụ. Các sự kiện nhạc rock cũng tương tự như những hộp đêm về nguy cơ lây nhiễm, nhưng những buổi hòa nhạc có mức độ rủi ro thấp hơn", ông Teo nói với SCMP.

Các quán bar, karaoke, hộp đêm và một số điểm giải trí tương tự là địa điểm siêu lây nhiễm. Ảnh: Bangkok Post.

Nên dùng bữa ngoài trời hay trong nhà?

Ông Teo Yik-Ying từ NUS cho biết ăn ngoài trời sẽ giảm nguy cơ lây nhiễm do thông thoáng khí nhưng các biện pháp an toàn phải được thực hiện đúng cách. Ông cho biết nhiều quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ không thực hiện giãn cách xã hội, "do đó sẽ không thể đảm bảo rằng bàn của bạn được xếp đủ xa so với những bàn xung quanh".

Theo ông Kwan, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc lây nhiễm Covid-19 trong nhà hàng, bao gồm công suất phục vụ, tình trạng tiêm vaccine của nhân viên, khoảng cách giữa các thực khách, những biện pháp vệ sinh được nhà hàng và thực khách thực hiện.

Các chuyên gia cho biết bất kì ăn trong nhà hay ngoài trời, bạn nên đeo khẩu trang mọi lúc để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

Lập kế hoạch dự phòng như thế nào?

Theo SCMP, trong thời gian này khi những quy định có thể thay đổi ngay trong đêm, du khách nên mua bảo hiểm du lịch và đặt những chuyến bay hay các địa điểm lưu trú cho phép đổi hoặc hoàn tiền.

Du khách cũng nên cập nhật thường xuyên các yêu cầu về kiểm dịch tại các điểm đến. Những người đi cùng trẻ em chưa được tiêm vaccine nên tuân thủ các quy định về phòng dịch như đeo khẩu trang, tránh nơi đông người và rửa tay thường xuyên.