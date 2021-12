Lưu ý bảo vệ da cho bé vào mùa đông

Chăm sóc làn da cho bé trong những tháng đầu đời, đặc biệt vào mùa đông, luôn là vấn đề được các mẹ bỉm sữa lưu tâm.

Để chăm sóc da cho bé, nhiều mẹ đã đầu tư kem hay dầu dưỡng ẩm đắt tiền. Tuy nhiên, không ít trường hợp da bé vẫn bị tổn thương, hăm tã gây khó chịu, quấy khóc và đặc biệt khó ngủ sâu giấc về đêm.

Chăm sóc da cho bé đúng cách

Làn da của trẻ sơ sinh chỉ mỏng bằng 1/3 da người lớn. Các mẹ có thể dễ dàng nhìn thấy những mạch máu li ti dưới da bé trong những tháng đầu đời. Mọi tiếp xúc với môi trường, quần áo, hóa chất đều tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương đến "lớp áo giáp" còn non nớt này. Do đó, để làm tốt việc chăm sóc và bảo vệ làn da bé, các mẹ cần chú ý 4 bước: Làm sạch, dưỡng ẩm, bảo vệ và chữa lành.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ rất dễ tổn thương da nếu không được chăm sóc đúng cách.

Thứ nhất, ở bước làm sạch, việc vệ sinh những vùng da nhạy cảm, dễ mẩn ngứa, hăm tã hàng ngày là điều rất cần thiết. Nếu trời quá lạnh, mẹ có thể tắm cho bé 2-3 lần/tuần với trẻ sơ sinh và 3-4 lần/tuần với bé lớn hơn.

Thứ hai, khi dưỡng ẩm, sử dụng những sản phẩm từ thiên nhiên như dầu dừa, dầu olive... thường xuyên sẽ góp phần giúp bé có làn da khỏe mạnh, tránh tình trạng khô, bong tróc, viêm, đặc biệt vào mùa đông.

Thứ ba, để phòng ngừa những tổn thương có thể xảy ra với da bé, các mẹ nên lựa chọn những sản phẩm tiếp xúc với da như quần áo, tã, bỉm, khăn ướt… theo tiêu chí mềm mại, an toàn, không gây kích ứng, không chứa hóa chất.

Cuối cùng, trong trường hợp tổn thương xảy ra, mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân, phân biệt triệu chứng và có phương pháp xử lý đúng cách, kịp thời. Phát hiện sớm và giải quyết hiệu quả giúp bé không bị tổn thương kéo dài hoặc biến chứng sang các bệnh khác.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp bé đã được tắm rửa sạch sẽ, thoa kem dưỡng, kem hăm cẩn thận, mặc quần áo sạch thơm nhưng đêm vẫn thường xuyên quấy khóc. Nguyên nhân có thể xuất phát từ tã bỉm mà bé mặc ban đêm.

Tã bỉm thông thường chỉ được thiết kế để sử dụng trong 3-4 tiếng liên tục. Bỉm ngày được thiết kế phù hợp với vận động thông thường của bé, nên khi ngủ, tư thế nằm có thể khiến bỉm bị vặn vẹo, xô lệch hoặc tràn. Đó là lý do mẹ cần chọn bỉm chuyên dùng cho ban đêm, được thiết kế với các tính năng phù hợp cho giấc ngủ dài 12-14 tiếng.

Chọn bỉm đêm thấm hút tốt, thoáng khí

Để giúp bé có giấc ngủ sâu, không bị đánh thức vì bỉm đầy hoặc tràn, mẹ cần chú trọng chọn tã bỉm đêm phù hợp. Momo Rabbit là thương hiệu bỉm Hàn Quốc được nhiều mẹ Việt tin dùng. Bỉm Momo Rabbit có độ mỏng ấn tượng, bề mặt mềm mại và an toàn cho làn da bé. Với sức chứa 1,3 lít chất lỏng tương đương 1,6 kg, sản phẩm có thể giúp bé ngủ ngon trọn giấc xuyên đêm từ 12 tiếng đến 14 tiếng mà không cần thay mới.

Bỉm đêm Momo Rabbit giúp bé có giấc ngủ trọn vẹn.

Lõi bỉm đêm Momo Rabbit chứa hạt SAP thông minh, có khả năng hút lượng chất lỏng gấp 80 lần thể tích và lập tức gel hóa. Nhờ đó, chất lỏng được dàn đều và không thấm ngược trong quá trình sử dụng. Thiết kế vách chống tràn của bỉm đêm Momo Rabbit cao gấp đôi so với bỉm ngày, giúp hạn chế hiện tượng tràn dù bé nằm ngủ ở tư thế nào.

Sản phẩm được thiết kế để hạn chế hiện tượng tràn ở mọi tư thế.

Bỉm sở hữu kết cấu thoáng khí 3 lớp gồm mặt trong sử dụng vải không dệt với vân nổi; lõi bỉm thấm hút và dàn đều; mặt ngoài chứa tới 30.000 lỗ thoáng hình kim cương. Không khí lưu thông tốt giúp giảm nhiệt cho chiếc bỉm, mặt bỉm cũng khô nhanh hơn, giảm hầm bí và phòng ngừa hăm tã.

