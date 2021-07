Lưu ý an toàn khi sử dụng dịch vụ của ứng dụng gọi xe thời dịch

Tuân thủ quy tắc 5K, hạn chế tiếp xúc và thanh toán không tiền mặt là những lưu ý quan trọng giúp bạn đảm bảo an toàn khi di chuyển, đặt đồ ăn, đi chợ online qua ứng dụng.

Trước tình hình dịch bệnh diễn tiến phức tạp, bạn nên ưu tiên lựa chọn những ứng dụng thực hiện nghiêm chỉnh quy tắc phòng chống dịch và cung cấp các giải pháp hạn chế lây nhiễm. Cùng với đó, trong quá trình sử dụng các dịch vụ này, bạn cần chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân.

Tuân thủ quy tắc 5K

Trên suốt chuyến xe hay quá trình nhận hàng từ tài xế, bạn cần thực hiện quy tắc 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế. Trong đó, khẩu trang cần được đeo đúng cách, đảm bảo che kín mũi và miệng. Ngoài ra, chuẩn bị sẵn nước rửa tay khô sẽ giúp bạn tiện khử khuẩn khi tiếp xúc với các bề mặt dễ lây nhiễm hay khi trả tiền mặt trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Thực hiện quy tắc 5K giúp chuyến đi an toàn hơn.

Khi sử dụng dịch vụ đặt xe, bạn cần khai báo y tế đầy đủ, để hỗ trợ tốt công tác truy vết. Hiện nay, một số ứng dụng đặt xe đã yêu cầu hành khách khai báo y tế trước khi thực hiện cuốc xe. Đơn cử với Grab, trước khi đặt xe, bạn cần khai báo y tế tại mục “Khai báo toàn dân” trên website https://tokhaiyte.vn/. Sau đó, hành khách đưa mã QR để đối tác tài xế chụp và gửi qua GrabChat để ghi nhận.

Người dùng có thể khai báo y tế ngay trên ứng dụng gọi xe.

Ưu tiên thanh toán không tiền mặt

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến khích mọi người chuyển sang các dạng thức thanh toán không tiền mặt. Bên cạnh việc hạn chế lây lan của virus trên tờ tiền, thanh toán không tiền mặt còn hạn chế tiếp xúc trực tiếp và giản lược quy trình nhận hàng - trả tiền - chờ đợi trả tiền lẻ.

Khi sử dụng dịch vụ của các hãng gọi xe như Grab, người dùng có thể chọn thanh toán không tiền mặt qua thẻ hoặc ví điện tử Moca được tích hợp sẵn trên ứng dụng, nhờ đó đảm bảo an toàn tốt hơn.

Sử dụng ví điện tử giúp hạn chế tiếp xúc tiền mặt.

Hạn chế tiếp xúc

Khi sử dụng các dịch vụ như gọi đồ ăn hoặc đi siêu thị hộ, bạn nên hạn chế tiếp xúc bằng cách chọn hình thức giao hàng gián tiếp. Điển hình với dịch vụ GrabFood hay GrabMart, bạn có thể lựa chọn phương thức giao hàng không tiếp xúc trước khi tiến hành đặt món, hoặc trao đổi với đối tác tài xế qua tính năng GrabChat.

Hạn chế tiếp xúc trong quá trình sử dụng cách dịch vụ của ứng dụng gọi xe để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm.

Trong trường hợp cần thiết phải di chuyển ra ngoài và sử dụng dịch vụ gọi xe, bạn nên hạn chế trò chuyện trong chuyến đi. Nếu bắt buộc phải giao tiếp, bạn tuyệt đối không tháo hoặc kéo khẩu trang xuống khỏi mũi, miệng, đồng thời đảm bảo khoảng cách an toàn. Nếu tài xế đeo khẩu trang chưa đúng cách, bạn có thể nhắc nhở nhẹ nhàng để đảm bảo an toàn cho cả 2 trong suốt hành trình.

Không chỉ bảo vệ sức khỏe cho người dùng, các bác tài của Grab được khuyến khích kiểm tra thân nhiệt 2 lần/ngày và thực hiện quy tắc 5K trên mọi chuyến đi. Ngoài ra, Grab cũng triển khai các biện pháp an toàn cho các đối tác tài xế như trao tặng bộ quà tặng an toàn GrabCare (gồm khẩu trang y tế, nước rửa tay…); tích hợp trong ứng dụng các tính năng khai báo tình trạng sức khỏe; hủy chuyến không áp dụng chế tài,... Grab cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cơ quan Nhà nước năng truy vết các trường hợp nghi nhiễm Covid-19, đảm bảo an toàn cho người dùng và các đối tác.