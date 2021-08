Lưu Tư Mộ tin 'Shang-Chi' sẽ thay đổi vũ trụ điện ảnh

Lưu Tư Mộ, Awkwafina, Benedict Wong cùng ê-kíp "Shang-Chi" đã chia sẻ cảm nghĩ về bộ phim Marvel đầu tiên có nhân vật chính gốc Á mà mình góp mặt.

Trả lời Variety tại sự kiện công chiếu tác phẩm Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings diễn ra tại nhà hát El Capitan Theatre tuần qua, nam diễn viên Lưu Tư Mộ bày tỏ niềm tin bộ phim siêu anh hùng mình thủ vai chính có sức mạnh “thay đổi thế giới”.

Trong hai năm qua, cùng với sự lây lan của Covid-19 trên toàn thế giới, cộng đồng người Mỹ gốc Á và các đảo Thái Bình Dương (AAPI) đã trở thành nạn nhân của nhiều hành vi bạo lực và kỳ thị chủng tộc. Do đó, sự ra đời của Shang-Chi, bộ phim Marvel đầu tiên có nhân vật chính gốc Á, là một dấu ấn văn hóa quan trọng.

Lưu Tư Mộ trên thảm đỏ công chiếu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ảnh: Getty Images.

Chia sẻ về cảm xúc khi thủ vai chính trong Shang-Chi và là nam chính gốc Á đầu tiên của MCU, Lưu Tư Mộ nói bản thân không chịu nhiều áp lực. “Tôi mong chờ khoảnh khắc khi chúng ta không còn quá đặt nặng lần đầu tiên.

Chúng ta sẽ có thêm những lần thứ hai, thứ ba, thứ tư và cả thứ năm nữa. Nên tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc này như những gì nó vốn có. Một khoảnh khắc khiến người ta nước mắt rưng rưng. Cá nhân tôi mong rằng ta sẽ còn được tận hưởng thêm nhiều khoảnh khắc thế này trong lai”.

Nam diễn viên Benedict Wong - thủ vai bậc thầy bí thuật Wong trong Doctor Strange (2016) và các phần phim Avengers ra mắt năm 2018, 2019 - cũng chia sẻ về tầm quan trọng của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: “Đây là một khoảnh khắc xứng đáng đi vào lịch sử điện ảnh.

Chúng tôi có những tài năng châu Á hàng đầu quy tụ trong một bộ phim Mỹ. Cá nhân tôi không nghĩ điều này có thể xảy ra ở đâu khác nếu không phải Marvel Studios. Cộng đồng người Mỹ gốc Phi đã có khoảnh khắc tự hào khi Black Panther ra rạp - nó quá tuyệt vời. Giờ đến lượt người gốc Á chúng tôi. Và tôi thực sự, thực sự phấn khích”.

Nữ diễn viên Awkwafina, thủ vai cô bạn thân thiết Katy của Shang-Chi, cũng hòa chung không khí hân hoan với bạn diễn. Chia sẻ với Variety, Awkwafina cho hay cô vui từ khi được đạo diễn kiêm đồng biên kịch Destin Daniel Cretton mời đóng Shang-Chi.

“Lần đầu tiên nghe Destin mô tả tầm nhìn về Shang-Chi và câu chuyện anh ấy sẽ kể, tôi đã cảm thấy đây là một bộ phim quan trọng mình muốn dự phần. Tôi cũng nghĩ Lưu Tư Mộ đã cống hiến hết mình cho công việc này. Nếu tôi là một đứa trẻ, và thấy cậu ấy trong vai diễn siêu anh hùng, đó sẽ là một hình ảnh truyền cảm hứng mạnh mẽ”.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings chính thức phát hành độc quyền tại rạp từ 3/9.