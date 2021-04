Lưu Tư Mộ thừa nhận từng cố ra vẻ thông minh

Lưu Tư Mộ bị fan của Nicki Minaj chỉ trích vì từng đăng đoạn tweet có liên quan đến giọng ca "Anaconda".

Ngày 21/4, tờ The Independent đưa tin tài tử bị đào lại dòng trạng thái hồi năm 2012, trong đó viết: "Tôi nghĩ rằng tôi đã ở trong buổi hòa nhạc của Nicki Minaj khoảng 20 phút, trước khi nhận ra tôi chỉ đang đứng ngó người đàn ông vô gia cư hét vào mặt một con chim bồ câu".

Trên Twitter, các tài khoản nhận là người hâm mộ trung thành của Minaj chỉ trích trò đùa của Lưu Tư Mộ vô duyên, mang hàm ý kỳ thị người da màu, phân biệt chủng tộc.

Một người viết: "Trò đùa này đã đi quá giới hạn của sự chừng mực". Người khác bức xúc: "Rõ ràng Lưu Tư Mộ không hề thù hận Nicki nhưng anh ấy lại công kích nữ ca sĩ. Có vẻ anh ấy không thích nhạc và con người Nicki".

Tài tử Marvel bị người hâm mộ của Nicki Minaj chỉ trích. Ảnh: Weareresonate.

Trước những lời chỉ trích, Lưu Tư Mộ nhanh chóng được fan Marvel bênh vực. Tờ The Things trích bình luận của một tài khoản: "Việc đào lại tweet của Lưu Tư Mộ trong lúc vừa công bố trailer chính thức của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings là chuyện không hay. Hành động này không hề văn minh".

Một số người cho rằng câu nói của Lưu Tư Mộ đã bị phía FC Nicki Minaj làm nghiêm trọng hóa lên. "Vốn dĩ anh ấy cũng là người châu Á, cũng có thể là nạn nhân của phân biệt chủng tộc. Vì thế chẳng dại gì anh ấy đi dè bỉu những người cùng cảnh ngộ với mình", người khác viết.

Mọi việc chỉ được lắng xuống khi Lưu Tư Mộ chia sẻ: "Vâng, đó là một tweet ngu ngốc. Tôi khi đó là thanh niên 23 tuổi ngu ngốc đang cố gắng ra vẻ thông minh". Anh cũng nói đã xóa luôn dòng trạng thái đó.

Trước đó một ngày, Marvel Studios tung ra trailer đầu tiên của bom tấn siêu anh hùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Đây là món quà sinh nhật bất ngờ hãng dành cho nam diễn viên Lưu Tư Mộ. Trong bộ phim siêu anh hùng dự kiến phát hành từ 3/9, anh thủ vai chính Shang-Chi.