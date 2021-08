Lưu Tư Mộ hé lộ quá trình tập luyện cho vai Shang-Chi

Nam diễn viên Lưu Tư Mộ chia sẻ những hình ảnh ghi lại quá trình trình luyện tập căng thẳng cho “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”.

Ngày 30/8, trên Instagram cá nhân, Lưu Tư Mộ đã chia sẻ video ghi lại quá trình tập luyện, chuẩn bị cho vai diễn siêu anh hùng Shang-Chi trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Phần mô tả đi kèm đoạn video viết: "Một trong những niềm vui của diễn xuất là hành trình tìm hiểu và hòa làm một với nhân vật. Một diễn viên sẽ phải sống, suy nghĩ và hành động giống như nhân vật mình thủ vai. Họ cống hiến một phần cuộc đời cho vai diễn ấy dù đó có là nhạc công, vũ công hay kẻ bạo tàn. Diễn viên châu Á không khỉ đánh võ trên màn ảnh. Nhưng Shang-Chi là vậy. Võ thuật là một trong những yếu tố định hình nên con người anh ta. Nó chắc chắn là thử thách thể chất lớn nhất với tôi. Tôi phải tập luyện các pha chiến đấu nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày. Thêm vào đó, tôi cần tập thể hình và cân đối tỷ lệ cơ, mỡ trong người với huấn luyện viên. Từng bước, tôi đã nhào nặn nên diện mạo nhân vật của mình". Shang-Chi là siêu anh hùng gốc Á đầu tiên được làm nam chính trong MCU. Ảnh: Marvel Studios. Lưu Tư Mộ tiếp tục: "Các thế đòn, tốc độ và sức mạnh là tối quan trọng. Chúng tôi không tập hùng hục chỉ để người trông đô hơn. Nhân vật cần nhiều sự dẻo dai. Tôi đã phải trải qua nhiều bài tập dài và đau đớn để đạt được trạng thái ấy. Từng chút, từng chút một, tôi đã tiến bộ". Shang-Chi and the Legend of Ten Rings nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Phim được 120 cây bút phê bình của Rotten Tomatoes chấm 91%. ComicBook mô tả Shang-Chi là "một trong những kịch bản gốc thú vị nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel".