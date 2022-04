Lưu Tư Mộ chê diễn xuất của Ethan Hawke trong ‘Moon Knight’

Nam diễn viên Lưu Tư Mộ đã bày tỏ sự thất vọng về nhân vật Arthur Harrow (Ethan Hawke) của TV series “Moon Knight”. Bình luận nhận được sự đồng tình của khán giả.

Trong tập phim thứ hai, lên sóng ngày 6/4 của TV series Moon Knight, nhân vật giáo chủ Arthur Harrow (Ethan Hawke) đã đưa anh chàng Steven Grant (Oscar Isaac) tới thăm hội kín của mình. Tại đây, Harrow và một tín đồ đã trao đổi đôi ba câu bằng tiếng Quan Thoại. Cảnh phim chỉ kéo dài vài giây, nhưng lại khiến nhiều khán giả không khỏi nhăn trán.

Lưu Tư Mộ phàn nàn về tiếng Quan Thoại trong Moon Knight

Một trong số các khán giả thấy bối rối vì cảnh phim là nam diễn viên Lưu Tư Mộ. Ngôi sao phim Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel là người Canada gốc Trung Quốc và nói được tiếng Quan Thoại. Looper đưa tin ngày 9/4, trên Twitter cá nhân, Lưu Tư Mộ đã bình luận về cảnh phim Arthur Harrow nói tiếng Quan Thoại trong tập 2 của series Moon Knight.

“Arthur Harrow nên sa thải giáo viên tiếng Quan Thoại của mình”, anh viết. Bình luận hài hước từ ngôi sao phim Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings có ý chê vốn tiếng Trung vụng về của nhân vật do Ethan Hawke thủ vai không tương xứng với thân thế hoành tráng mà series xây dựng cho gã. Quan điểm của Lưu Tư Mộ được nhiều khán giả tán đồng.

Oscar Isaac vào vai Steven Grant, một người đàn ông mắc chứng rối loạn nhân dạng phân ly và phải chia sẻ cơ thể với tay lính đánh thuê tên Marc Spector.

Tài khoản Twitter So_zhenwei chỉ ra trong Moon Knight, không nhân vật nào có lời thoại bằng tiếng Quan Thoại, kể cả Arthur Harrow, “thực sự phát âm rõ nổi một từ”. Bất kỳ người nói tiếng Quan Thoại nào, hoặc ít nhất có hiểu biết cơ bản về nó, khi xem bộ phim đều có thể phát hiện ra thiếu sót này.

So_zhenwei cũng chia sẻ một đoạn video cắt ra từ bộ phim, với phần phụ đề chi tiết (CC) bằng tiếng Anh được bật. Khi nhân vật của Hawke bắt đầu nói, phần phụ đề chỉ ghi đơn giản “Nhân vật nói tiếng Quan Thoại” thay vì dịch nghĩa những lời này sang tiếng Anh hay thuật lại bằng tiếng Trung. Lời thoại này chỉ được ghi rõ trong phần phụ đề chi tiết bằng tiếng Trung cho bộ phim.

Sạn tình tiết hay chủ ý của Marvel?

Nhiều khán giả khác cũng bày tỏ thất vọng khi tập phim vừa lên sóng của Moon Knight thất bại trong việc thể hiện chính xác một ngôn ngữ. Tài khoản THEJordonBrown bình luận: “Rõ ràng những lời bằng tiếng Quan Thoại trong Moon Knight vô nghĩa. Các vị có thể làm tốt hơn mà Marvel”.

“Nó quá, quá tệ. Họ cần một huấn luyện viên phương ngữ”, tài khoản Mjon 30 viết. Một người dùng khác đùa cợt: “Mấy nhân vật đó nói tiếng Klingon (một chủng tộc người ngoài hành tinh trong vũ trụ Star Trek) đấy hả?”.

Ethan Hawke, nam diễn viên từng bốn lần nhận đề cử Oscar, thủ vai Arthur Harrow - kẻ cầm đầu một hội kín và đang ấp ủ những mưu đồ đen tối với nam chính.

DavidJohnsonVG, một người với nhiều năm kinh nghiệm học và sử dụng tiếng Quan Thoại, viết: “Với tư cách một người đã có thời gian khán dài học tiếng Quan Thoại, tôi bối rối cực kỳ khi xem cảnh phim ấy. Đó không phải tiếng Quan Thoại. Mà thế lại càng kỳ quặc bởi MCU từng xử lý tốt các nhân vật nói tiếng Quan Thoại trong Shang-Chi”.

Một vài khán giả lạc quan hơn lại cho rằng có nhiều lý do khiến cảnh phim hiện lên kỳ quặc như vậy. Họ cho rằng Harrow có thể cố tình nói sai hoặc bịa ra một tràng dài vô nghĩa chỉ để lòe Steven Grant. “Có khi nào họ cố tình nói mấy từ vô nghĩa ấy không? Vì đằng nào Steven cũng chẳng hiểu mà? Việc một hãng phim lớn như Marvel bắt chước chẳng đâu đến đâu một ngôn ngữ phổ biến như thế thật vô lý”, tài khoản LarryLTrujillo viết.

Moon Knight là tác phẩm đầu tiên từ Marvel Studios ra mắt trong năm 2022. Với độ dài 6 tập, bộ phim truyền hình mang đến màu sắc khác lạ - đen tối và hỗn loạn hơn - cho vũ trụ siêu anh hùng. Phim nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình cho diễn xuất của Oscar Isaac và Ethan Hawke trong hai vai diễn quan trọng. Moon Knight được The Hollywood Reporter ví von là “Indiana Jones phiên bản kinh dị, siêu anh hùng”.