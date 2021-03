Lưu Đức Hoa, Lương Tiểu Băng tiễn biệt Ngô Mạnh Đạt

Ngô Lợi Đạt - em trai Ngô Mạnh Đạt - gửi lời cảm ơn đến truyền thông, nghệ sĩ trong giới giải trí và người hâm mộ đã dành tình cảm cho ngôi sao quá cố, cũng như giúp đỡ gia đình lo liệu hậu sự. Theo ông, do tuổi cao sức yếu, mẹ không thể đến dự tang lễ của anh trai. Các con của nam diễn viên cũng bị kẹt ở nước ngoài do bệnh dịch. On cho biết vợ của Ngô Mạnh Đạt suy sụp đến mức đứng không nổi trong tang lễ của chồng.