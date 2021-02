Lương Triều Vỹ và Nhậm Đạt Hoa cùng đóng phim sau 31 năm

Hai tài tử hàng đầu của điện ảnh Hoa ngữ sẽ tái ngộ sau hơn ba thập kỷ qua một dự án phim “tuyệt mật”.

Ngày 17/2, The Straits Times đưa tin hai tài tử hàng đầu Hong Kong là Lương Triều Vỹ và Nhậm Đạt Hoa sẽ tái ngộ trên màn ảnh rộng sau hơn ba thập kỷ. Dự án điện ảnh họ tham gia được mô tả là "tuyệt mật", xoay quanh vụ án giật gân từng khiến Hong Kong chao đảo hồi thập niên 1970.

Lương Triều Vỹ, Trương Học Hữu và Nhậm Đạt Hoa trong bộ phim hành động của đạo diễn Ngô Vũ Sâm ra mắt năm 1990. Ảnh: Golden Princess Film.

Trước đó, người hâm mộ TVB hẳn vẫn nhớ series truyền hình đình đám Tân trát sư huynh tục tập (1985). Trong phim, Lương Triều Vỹ vào vai người cảnh sát anh hùng, kiên cường chống lại tay phản diện biến chất do Nhậm Đạt Hoa thủ vai.

Ngoài ra, họ còn từng đóng chung trong tác phẩm điện ảnh nổi tiếng Điệp huyết nhai đầu (1990) của đạo diễn Ngô Vũ Sâm.

Dự án phim hai tài tử sắp tham gia được hãng Emperor Motion Pictures đầu tư khoản kinh phí lớn lên tới 200 triệu HKD (tương đương 34 triệu USD ). Đây cũng là phim Hong Kong đầu tiên Lương Triều Vỹ tham gia sau ba năm vắng bóng. Mới đây, anh tham gia ghi hình bom tấn siêu anh hùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings của Marvel Studios.

Tháng 5/2020, Dương Thụ Thành, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Emperor Motion Pictures, đã bắt tay hợp tác với Cổ Thiên Lạc - người đứng đầu Hiệp hội nghệ sĩ biểu diễn Hồng Kông (HKPAG). Mục tiêu của hợp tác là sản xuất 10 tựa phim Hong Kong mới trong khoảng thời gian hai năm.

Kế hoạch trên nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ Nhậm Đạt Hoa. Tài tử từng giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong 2010 chia sẻ: “Tôi sẽ góp một phần sức lực thông qua diễn xuất, sản xuất hoặc đạo diễn nếu được đề nghị. Tôi cũng không nề hà những công việc đằng sau máy quay”.