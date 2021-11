Lương Triều Vỹ nhận thù lao hơn 9 triệu USD

‘Shang-Chi’ thu 400 triệu USD

Dù thiếu vắng phần đóng góp từ Trung Quốc, thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới năm 2020, “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” đã cán mốc 400 triệu USD doanh thu bán vé.