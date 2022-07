Lương Thùy Linh sau 3 năm đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam

Người mẫu Quỳnh Anh trông cá tính với blazer phối cùng quần ống rộng. Thời gian qua, hai cuộc thi hoa hậu gồm Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) do công ty Sen Vàng tổ chức và Miss Peace Vietnam 2022 do công ty Minh Khang sáng lập vướng tranh chấp bản quyền. Hai cuộc thi với tiêu chí, mục đích, nội dung, quy mô khác biệt. Song, do trùng lặp tên gọi bằng tiếng Việt, hai đơn vị xảy ra mâu thuẫn.