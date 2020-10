Lượng khách bay đạt gần 53 triệu lượt sau 10 tháng

Theo thống kê từ Cục Hàng không, lượng hành khách qua các cảng hàng không trong tháng 10 đạt 4,98 triệu lượt, giảm 46,8% so với cùng kỳ 2019. Tính chung 10 tháng, mức giảm là 45%.

Cụ thể, tính đến 15/10/2020, sản lượng điều hành bay đi/đến của cả nước đạt 263.000 chuyến, giảm 36,9% so với cùng kỳ năm 2019. Điều hành bay quá cảnh đạt 124.000 chuyến, giảm 67,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Mười tháng đầu 2020, lượng hành khách thông qua cảng hàng không đạt 52,8 triệu lượt khách, giảm 45,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong số này, khách quốc tế đạt 7,1 triệu lượt khách, giảm 79,4% so với cùng kỳ năm 2019, khách nội địa đạt 45,7 lượt triệu khách, giảm 26,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo thống kê từ Cục Hàng không, lượng khách bay nội địa tháng 10 đã đạt 4,94 triệu lượt khách, kém 16,6% so với tháng 10/2019. Ảnh: Việt Linh.

Trong số này, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 25,6 triệu lượt hành khách, giảm 44,1% so với cùng kỳ năm 2019. Con số này bao gồm lượng khách quốc tế đạt 2,7 triệu lượt, giảm 81,2% so với cùng kỳ năm 2019 và khách nội địa đạt 22,9 triệu lượt khách, giảm 26,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính riêng trong tháng 10, lượng hành khách qua các cảng hàng không trên cả nước đạt 4,98 triệu lượt khách, giảm 46,8% so với tháng 10/2019. Trong đó, khách quốc tế giảm tới 98,8%, chỉ còn 41.000 lượt. Khách nội địa chỉ giảm 16,6%, đạt 4,94 triệu lượt khách, giảm 16,6% so với tháng 10/2019.

Ngày 24/10, Cục Hàng không cũng có văn bản nhắc nhở tất cả hãng hàng không Việt Nam tiếp tục thực hiện nghiêm quy định yêu cầu toàn bộ hành khách (bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài) bắt buộc phải đeo khẩu trang đúng cách trong suốt thời gian trên máy bay, khi làm thủ tục, trong thời gian ở sân bay. Hành khách và người đưa tiễn bắt buộc đeo khẩu trang trong phạm vi sân bay.

Theo đại diện Vietnam Airlines, quý III/2020 ghi nhận tăng trưởng tích cực về sản lượng vận chuyển hành khách so với quý trước. Tuy nhiên, các hãng hàng không trong nước tăng tải ồ ạt, đồng thời thực hiện nhiều chương trình kích cầu, trong khi đó thị trường hàng không quốc tế chưa được khai thác trở lại. Điều này khiến hiệu quả doanh thu trực tiếp cho Vietnam Airlines Group (bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) còn ở mức độ rất hạn chế.