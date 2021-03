Lương giáo viên mầm non cao nhất 9,5 triệu đồng/tháng từ ngày 20/3

Giáo viên mầm non được xếp hạng I có mức lương từ 5,96 đến 9,5 triệu đồng/tháng.

Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập sẽ được áp dụng từ ngày 20/3.

Theo đó, giáo viên mầm non hưởng lương với hệ số từ 2,1 đến 6,38 thay cho hệ số từ 1,86 đến 4,98 như hiện nay. Như vậy, từ 20/3, lương giáo viên mầm non công lập dao động từ 3.129.000 đồng đến 9.506.000 đồng.

Cụ thể, nếu giáo viên mầm non đã được bổ nhiệm theo Thông tư liên tịch số 20/2015, đạt tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp nêu tại Thông tư số 01/2021 thì được xếp lương mới.

Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ 2,1 - 4,89.

Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ 2,34 - 4,98.

Giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ 4,0 - 6,38.

Bảng lương giáo viên mầm non.

Trường hợp giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 72 Luật Giáo dục 2019 thì giữ nguyên mã số V.07.02.06 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).

Trường hợp giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.04) do chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.02.25) nên bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này sau khi đạt các tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.02.25) thì được bổ nhiệm mà không phải thông qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng.

Hiện nay, mức lương cơ sở vẫn đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019.