Lương duyên giữa Sandra Bullock và Channing Tatum

Cặp diễn viên nổi tiếng của "The Lost City" lần đầu gặp nhau trong tình huống khá bất ngờ. Họ đến trường mầm non để giải quyết xích mích của các con.

Sandra Bullock và Channing Tatum hiện đóng chính trong bộ phim hành động - hài The Lost City. Trong cuộc phỏng vấn của New York Times, cặp diễn viên cho biết họ đã gặp nhau trước đó, nhưng trong tình huống khá là bất ngờ.

Bullock và Tatum gặp nhau trong văn phòng hiệu trưởng của một trường mầm non. Cả hai phải đến trường để giải quyết chuyện Laila Bullock và Everly Tatum (con của hai người) đánh nhau.

"Tôi như gặp chứng PTSD (rối loạn tâm lý hậu sang chấn) sau vụ gặp gỡ đó. Chúng tôi được gọi đến vì hai đứa con đánh nhau. Thực tế là chúng tôi mong chính con của người kia gây ra thiệt hại để con mình thoát tội", Bullock nói đùa.

The Lost City được ghi hình ở Cộng hòa Dominica. Trong thời gian quay phim, hai diễn viên dẫn theo các con của mình.

"Việc để con tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ là lý do chính để tôi nhận lời tham gia bộ phim này. Chúng tôi thậm chí còn mang cả xe máy xuống đó. Cả tôi và Tatum đều mong Everly và Laila có thời gian vui vẻ bên nhau", Bullock nói thêm.

Tạo hình của Channing Tatum và Sandra Bullock trong The Lost City. Ảnh: Variety.

Trong chương trình The Late Show with Stephen Colbert ngày 14/3, Sandra Bullock nói cô có nhiều cảnh quay ấn tượng cùng Channing Tatum trong The Lost City.

Trong phim, Bullock đóng vai một tác giả bị bắt cóc. Trong phân cảnh bỏ trốn, nhân vật người mẫu thời trang của Channing Tatum gần như cởi hết đồ và khỏa thân trước mặt nữ diễn viên.

"Tôi ở đó và cậu ấy cởi đến 90%. Tôi chỉ dám nhìn vào đùi trái của cậu ấy để khỏi phải ngượng", nữ diễn viên kể.

Tại Liên hoan phim SXSW ở Austin, Texas, ngôi sao từng đoạt giải Oscar nói cô sẽ tạm ngừng diễn xuất sau bộ phim The Lost City.

"Tôi tạm ngừng đóng phim, làm đạo diễn để dành chút thời gian làm tốt bổn phận người mẹ. Tôi hứa trở lại với điện ảnh nhưng không biết cụ thể khi nào, có thể là khi con tôi trưởng thành", nữ diễn viên nói với Fox News.

The Lost City có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng. Trong phim, "Harry Potter" Daniel Radcliffe đóng vai tỷ phú độc ác. Anh bắt cóc nữ tác giả do Sandra Bullock thể hiện. Phim còn có sự xuất hiện của tài tử Brad Pitt trong vai khách mời.