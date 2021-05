Lượng du khách đến Đà Lạt dịp lễ 30/4 tăng 180%

Lượng du khách đến Đà Lạt trong 4 ngày nghỉ lễ đạt khoảng 145.000 lượt, tăng 179,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sáng 5/4, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt đạt khoảng 145.500 lượt khách (tăng 179,8 % so với cùng kỳ năm 2020).

Trong đó, khách quốc tế đạt 2.500 lượt khách (tăng 191% so với cùng kỳ năm 2020), khách nội địa đạt 143.000 lượt khách (tăng 179,6% so với cùng kỳ năm 2020). Khách lưu trú đạt trên 122.000 lượt khách (tăng 189,5 % so với cùng kỳ năm 2020).

Do lượng khách đổ về Đà Lạt đông, ngày 30/4, quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc xảy ra kẹt xe nghiệm trọng, kéo dài hàng chục km. Nhiều phương tiện phải mất gần 20 giờ mới đến Đà Lạt.

Chợ đêm Đà Lạt đông nghịt khách trong ngày lễ. Ảnh: T.N.

Trước đó, ngày 3/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi Mặt trận Tổ quốc, các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.

Theo văn bản, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu, từ 19h ngày 3/5, tạm dừng một số dịch vụ không thật sự cần thiết như: Quán bar, karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử có nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết như: Các lễ hội, khu phố đi bộ, chợ đêm cho đến khi có thông báo mới .

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác được phép hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 như trang bị phòng hộ cho nhân viên, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt khách đến, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và đảm bảo giãn cách theo quy định.