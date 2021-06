Lưỡng đảng Mỹ bất đồng mọi vấn đề, nhưng thống nhất về cái hàng rào

Thành viên hai đảng Dân chủ - Cộng hòa đều muốn sớm dỡ bỏ hàng rào bao quanh Điện Capitol, nhưng vẫn còn đó những lo ngại về an ninh sau vụ bạo loạn 6/1.

Các lớp bảo vệ an ninh bao quanh Điện Capitol - trụ sở lưỡng viện Quốc hội Mỹ - phần lớn đã được dỡ bỏ. Lúc này, bao quanh tòa nhà Điện Capitol chỉ còn một lớp hàng rào, thứ mà thành viên lưỡng đảng Dân chủ - Cộng hòa đều muốn dỡ bỏ, theo Politico.

Điều hiếm hoi lưỡng đảng nhất trí

Các nhà lập pháp Mỹ đang phải cân nhắc giữa một bên là nhu cầu bảo vệ an ninh tại trụ sở Quốc hội, với bên kia là khôi phục ra vào Điện Capitol đối với du khách.

Hàng rào an ninh bao quanh Điện Capitol giờ đây trở thành một cái gai trong mắt thành viên lưỡng đảng, trong khi ngân sách để duy trì nó đã không được duyệt chi.

Lúc này, vành đai an ninh bên ngoài khu phức hợp Điện Capitol đã được tháo dỡ, chỉ còn lại lớp hàng rào bên trong bao quanh Điện Capitol. Lớp dây thép gai phía trên hàng rào cũng đã được "tống khứ".

Vào lúc cao điểm, hàng chục nghìn binh sĩ Vệ binh Quốc gia hỗ trợ Cảnh sát Điện Capitol bảo vệ tòa nhà. Giờ đây, lực lượng này cũng đã rời khỏi Washington.

Điện Capitol vẫn đang được bao quanh bởi một lớp hàng rào. Ảnh: AP.

Tháng trước, Hạ viện Mỹ thông qua gói ngân sách khẩn cấp trị giá 1,9 tỷ USD cho hoạt động an ninh, tuy nhiên trong đó không bao gồm bất cứ hạng mục nào cho phép nâng cấp hàng rào an ninh bao quanh Điện Capitol.

Giới lập pháp lưỡng đảng tỏ ra hoài nghi việc tiếp tục củng cố vành đai an ninh tại Điện Capitol. Trong bối cảnh không được duyệt chi ngân sách, khả năng nâng cấp hàng rào an ninh tạm thời này trở thành nhiệm vụ bất khả thi.

Chủ tịch Ủy ban Phân bổ ngân sách Thượng viện Patrick Leahy cho biết sẽ cân nhắc những biện pháp bảo vệ an ninh cần thiết, tuy nhiên đồng thời "không muốn Điện Capitol trông giống như một pháo đài".

Trong khi đó, lãnh đạo phe đa số Dân chủ Thượng viện Chuck Schumer từ chối trả lời câu hỏi về tương lai hàng rào. Tuy nhiên, ông Schumer cho biết Điện Capitol không nên bị biến thành một căn cứ quân sự, dù rằng vẫn cần bảo vệ sự an toàn của trụ sở Quốc hội.

Ở phía bên kia, các nghị sĩ Cộng hòa đã thể hiện quan điểm kiên quyết phản đối việc chi tiền ngân sách để nâng cấp hàng rào an ninh bao quanh điện Capitol.

Lo ngại về an ninh hiện hữu

Dù vậy, hiện chưa có bất cứ thời gian biểu cụ thể nào được đưa ra cho việc dỡ bỏ hàng rào an ninh còn sót lại.

Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, người từng bảo trợ cho một đạo luật cấm xây hàng rào vĩnh viễn bao quanh Điện Capitol, cũng chỉ có thể khẳng định mù mờ rằng hàng rào hiện nay nên được dỡ bỏ vào "một lúc nào đó" trong tương lai.

Ủy ban Cảnh sát Điện Capitol sẽ là cơ quan có tiếng nói quyết định có tiếp tục duy trì hàng rào an ninh hay không. Ủy ban gồm 3 thành viên có quyền bỏ phiếu, gồm kiến trúc sư Điện Capitol cùng các sĩ quan phụ trách an ninh của Thượng viện và Hạ viện.

Từ sau sự kiện 6/1, Ủy ban Cảnh sát Điện Capitol luôn hoạt động dưới ánh mắt dò xét của thành viên lưỡng viện, bởi từng thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho tòa nhà Quốc hội.

Brett Blanton, kiến trúc sư của Điện Capitol, đã đề nghị chuyển câu hỏi về hàng rào cho Cảnh sát Điện Capitol. Tuy nhiên, Cảnh sát Điện Capitol từ chối bình luận về thời gian hàng rào này được dỡ bỏ.

Thượng nghị sĩ Roy Blunt. Ảnh: AFP.

Thượng nghị sĩ Roy Blunt, thành viên Ủy ban Phân bổ ngân sách Thượng viện, cho biết Ủy ban Cảnh sát vẫn chưa khẳng định họ sẽ làm gì với hàng rào an ninh. Ông Blunt nói muốn dỡ bỏ hàng rào này sớm nhất có thể.

Ủy ban Cảnh sát và các thành viên tới nay hầu như từ chối phát biểu công khai về kế hoạch an ninh cho Điện Capitol. Hồi cuối tháng 4, Cảnh sát Điện Capitol cho biết họ sẽ lắp đặt lại một phần vành đai an ninh bên ngoài để đối phó với hoạt động biểu tình, nhưng quyết định này bị đảo ngược sau đó vài giờ.

Trước đó, việc một kẻ tấn công lái xe đâm vào trạm kiểm soát bên ngoài Điện Capitol khiến một cảnh sát thiệt mạng tiếp tục làm dấy lên những câu hỏi về nhu cầu bảo vệ an ninh của khu phức hợp trụ sở Quốc hội.

Hồi tháng 5, kiến trúc sư Điện Capitol, ông Brett Blanton, cho biết đánh giá cơ sở vật chất khu phức hợp "trong những tuần tới" sẽ giúp mang lại những khuyến nghị an ninh ban đầu, trong đó có "các lựa chọn an ninh vật lý" để bảo đảm an toàn cho Điện Capitol trong phần còn lại của năm 2021.

Lúc này, các ủy ban của Thượng viện đang điều tra vụ nổi loạn hôm 6/1. Báo cáo điều tra công bố trong vài tuần tới được kỳ vọng sẽ đưa ra những sửa đổi chi tiết cho công tác bảo vệ an ninh ở Điện Capitol, trong đó có số phận của hàng rào.

Dù báo cáo điều tra vụ bạo loạn chưa được công bố, các thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã cho thấy họ không hề hào hứng trước viễn cảnh một lớp hàng rào tồn tại lâu dài bên ngoài Điện Capitol.

"Chẳng hay ho gì khi, tại đất nước tự do nhất thế giới, trụ sở Quốc hội lại được một hàng rào bảo vệ khỏi những người chủ của đất nước", Thượng nghị sĩ Cộng hòa Kevin Cramer cho biết.