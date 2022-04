Lượng chuyến bay chở khách quý I giảm 24,8%

Theo số liệu từ Cục Hàng không, trong 3 tháng đầu năm, 6 hãng hàng không Việt Nam thực hiện 58.302 chuyến bay, giảm 24,8% về lượng chuyến so với cùng kỳ.

Cụ thể, hãng bay thực hiện nhiều chuyến nhất là Vietnam Airlines với 20.280 chuyến bay trong 3 tháng, giảm 25,5% so với cùng kỳ. Vietjet Air cũng thực hiện 20.142 chuyến bay, giảm 31,7%. Bamboo Airways đã khai thác 11.334 chuyến bay trong cùng giai đoạn, kế đến là Pacific Airlines với 4.223 chuyến, VASCO với 1.687 chuyến và Vietravel Airlines khai thác 636 chuyến bay.

Trong quý I, Bamboo Airways là hãng bay duy nhất tăng lượng chuyến bay khai thác với mức tăng 2,6% so với cùng kỳ.

Toàn ngành hàng không Việt đạt tỷ lệ cất cánh đúng giờ trung bình 95,5% với 55.680 chuyến bay cất cánh đúng giờ. Hãng dẫn đầu về tỷ lệ đúng giờ là Vietravel Airlines với 97,5%, xếp sau là Bamboo Airways với 96,6%, Vietnam Airlines với 96%, Pacific Airlines với 95,7%, Vietjet Air với 94,4% và VASCO với 93,1%.

Thêm một mùa cao điểm Tết Nguyên đán buồn của hàng không Việt Lượng chuyến bay khai thác của 6 hãng hàng không Việt quý I/2022 và quý I/2021 Nhãn Vietnam Airlines Vietjet Air Bamboo Airways Pacific Airlines VASCO Vietravel Airlines Quý I/2021 Chuyến 25451 26527 11039 5895 2346 0 Quý I/2022

20280 20142 11334 4223 1687 636

Về hủy chuyến, 6 hãng đã hủy tổng cộng 795 chuyến bay, dẫn đầu là Vietnam Airlines với 573 chuyến bay bị hủy. Hãng bay hủy chuyến nhiều thứ hai là Vietjet Air (160 chuyến), kế đến là Bamboo Airways (32 chuyến), VASCO (28 chuyến) và Pacific Airlines (2 chuyến). Vietravel Airlines là hãng bay duy nhất không hủy chuyến bay nào trong quý I.

Với các chuyến bay delay, nguyên nhân chủ yếu theo thống kê của Cục Hàng không là "tàu bay về muộn" và "hãng hàng không", chiếm khoảng 75% lượng chuyến bay khởi hành chậm. Những nguyên ngân còn lại như "thời tiết", "trang thiết bị và dịch vụ tại cảng" chiếm phần nhỏ còn lại.

Cục Hàng không đánh giá lượng chuyến bay giảm mạnh trong quý I cho thấy ngành hàng không Việt tiếp tục trải qua một cao điểm bay Tết Nguyên đán không như ý do ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh Covid-19. Cũng theo Cục Hàng không, dự kiến sản lượng vận chuyển hành khách nội địa thông qua quý I đạt 13 triệu luợt khách, giảm 13,3% so với cùng kỳ 2021, vận chuyển hàng hóa nội địa thông qua đạt 98.000 tấn, giảm 5% so với cùng kỳ 2021.

Trong đó, dự kiến vận chuyển hành khách của các hãng hàng không Việt Nam trong quý I với hành khách nội địa là 6,5 triệu khách, giảm 12,5% so với cùng kỳ 2021. Vận chuyển hàng hóa nội địa đạt 48.400 tấn, giảm 8,8%.