Lún cả thành phố vì nhà cửa quá nặng

New York dường như đang lún sâu hơn một chút vào Trái Đất mỗi năm, dưới sức nặng khổng lồ của những tòa nhà chọc trời mang tính biểu tượng của thành phố.

Sức nặng của các tòa nhà cao tầng đang khiến thành phố New York lún xuống 1-2 mm mỗi năm. Ảnh: Unsplash.

Quá trình sụt lún địa chất, trầm tích dịch chuyển và lắng xuống, đang diễn ra nhanh chóng ở một số khu vực của thành phố New York (Mỹ), nghiêm trọng nhất là ở hạ Manhattan và một số phần của Brooklyn và Queens, các khu vực hiện chỉ ngang mực nước biển, theo một nghiên cứu công bố trên Earth's Future.

Nhóm tác giả, các nhà nghiên cứu từ Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ và Đại học Rhode Island, cho biết nhìn chung New York đang lún xuống 1-2 mm mỗi năm. Ở những khu vực nghiêm trọng nhất, tốc độ lún còn nhanh hơn nữa.

Càng lún xuống thấp, thành phố này càng dễ bị tổn thương trước các thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu, chẳng hạn như cơn bão Sandy năm 2012.

"New York phải đối mặt với những thách thức đáng kể từ nguy cơ lũ lụt. Dọc theo bờ biển Đại Tây Dương của Bắc Mỹ, nguy cơ mực nước biển dâng cao gấp 3-4 lần so với mức trung bình toàn cầu", nhóm nghiên cứu viết. Ước tính 8,4 triệu người nằm trong nhóm dễ bị ảnh hưởng do ngập lụt ở New York.

NYC không phải là thành phố ven biển duy nhất đang ngày càng lún sâu hơn mỗi năm. Vào năm 2021, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ phát hiện tình trạng tương tự ở San Francisco.

"New York là đại diện trong số các thành phố ven biển đang phát triển trên khắp thế giới được quan sát thấy là đang sụt lún", bài báo cho biết, lưu ý thêm rằng tìm cách giảm thiểu nguy cơ ngập lụt ngày càng tăng ở các đô thị là thách thức chung trên toàn cầu.

Ngoài ra, ngày càng có nhiều người chuyển đến các vùng đô thị ven biển mỗi năm. Theo các nhà nghiên cứu, nhóm dân cư ngày càng đông đúc này sẽ phải đối mặt với nước biển dâng với tốc độ nhanh gấp 4 lần so với các khu vực khác. Tình trạng New York và các thành phố ven biển lún thêm một chút mỗi năm không chỉ đe dọa những cư dân hiện nay, mà còn hàng triệu người khác dự kiến ​​sẽ chuyển đến trong những năm tới.