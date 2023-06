Lùm xùm có ảnh hưởng đến kết quả của Mai Phương ở Miss World?

Cuộc thi Miss World lần thứ 71 (Hoa hậu Thế giới) sẽ được tổ chức tại Ấn Độ vào tháng 11 hoặc 12/2023. Như vậy, Huỳnh Nguyễn Mai Phương - đại diện Việt Nam - còn hơn 5 tháng để hoàn thiện mọi kỹ năng và chuẩn bị dự án nhân ái để chinh phục đấu trường quốc tế.

Hiện có 91 quốc gia xác nhận gửi thí sinh đến Miss World. Con số này có thể thay đổi vì một số nước chưa công bố đại diện. Theo thông báo của Chủ tịch Julia Morley, hoạt động năm nay rất nghiêm ngặt, bao gồm các phần thi tài năng, thử thách thể thao, sáng kiến từ thiện...

Cuộc cạnh tranh sẽ khốc liệt và chỉ người chiến thắng mới nhận được vương miện từ đương kim Miss World Karolina Bielawska.

Năm nay, Việt Nam gửi đến Hoa hậu Thế giới chiến binh có trình độ ngoại ngữ nổi bật. Với điểm IELTS 8.0, Mai Phương tự tin giao tiếp, hùng biện trôi chảy bằng tiếng Anh. Cô phát âm chuẩn, tốc độ nói nhanh nhưng rõ chữ, dễ nghe.

Theo dõi Mai Phương ứng xử, đặc biệt là câu trả lời đưa cô đến vương miện Miss World Vietnam 2022, phần đông khán giả bị thuyết phục bởi cách lập luận đa dạng từ ngữ, quan điểm rõ ràng, tư duy hiện đại và phong thái tự tin của cô.

Sự hoạt ngôn của người đẹp gen Z được phát huy triệt để khi đảm nhận vai trò MC các sự kiện của công ty Sen Vàng, mới đây là tại họp báo công bố Nguyễn Phương Nhi dự thi Miss International 2023. Không chỉ dẫn dắt chương trình bằng song ngữ, Mai Phương còn chứng tỏ sự nhạy bén trong cách xử lý tình huống.

Đăng quang cuộc thi cấp quốc gia đồng nghĩa kỹ năng trình diễn của Mai Phương không tệ. Theo thông tin, Mai Phương cao 1,7 m, số đo ba vòng 82-63-92 cm. Cô nhỏ bé khi đứng cạnh thí sinh khác, nhưng bù lại gương mặt sáng, biểu cảm đa dạng. Nhiều khán giả nhận xét gương mặt của Mai Phương giống với Miss Universe 2018 Catriona Gray ở vài góc chụp.

Trong cuộc phỏng vấn với Tri thức trực tuyến, bà Phạm Kim Dung - CEO Sen Vàng (đơn vị đưa Mai Phương đi thi Miss World) - cho biết Mai Phương đang tích cực rèn luyện, trau dồi các kỹ năng như diễn xuất, học hát, học nhảy, học đàn. Người đẹp hầu như kín lịch hoạt động trong tuần.

Bà Dung chia sẻ: "Từ lúc Mai Phương đăng quang cuộc thi trong nước, chúng tôi đầu tư cho cô ấy rất nhiều. Mỗi khóa học của Mai Phương tốn khoảng 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tốn kém trong việc thực hiện dự án nhân ái".

Theo bà Dung, điểm hạn chế của Mai Phương là khả năng đài từ chưa tốt ở thời điểm mới đăng quang, nhưng hiện tại đã cải thiện rõ rệt.

Cuộc thi Miss World nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và nỗ lực nhân đạo của phụ nữ. Trong khuôn khổ cuộc thi, Hoa hậu nhân ái là phần thi quan trọng, đóng vai trò lớn trong việc quyết định kết quả cuối cùng.

Tại các mùa giải trước, Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh... đều có dự án nhân ái được đánh giá cao. Năm nay, Mai Phương quyết định làm khác đi. Thay vì mang điện về buôn làng, xây nhà hay cầu đường, cô thành lập công ty chuyên bán các mặt hàng thời trang như áo thun, áo crop-top, hoodies...

Lợi nhuận sẽ được dùng cho các dự án nhân ái trong nước, chăm sóc y tế và trích một khoản để gửi vào quỹ từ thiện Miss World.

Các chuyên trang sắc đẹp đang bắt đầu đưa ra dự đoán nhóm thí sinh sáng giá, trong đó Mai Phương được nhận định có khả năng lọt top 7. Đại diện Nam Phi, Indonesia, Cộng hòa Czech... là đối thủ mạnh mà các thí sinh phải dè chừng.

Nếu không có gì thay đổi, Miss World vẫn duy trì thể thức chọn thí sinh chiến thắng theo từng châu lục. Điều này dễ gây tranh cãi kết quả thiếu thuyết phục. Người hâm mộ khá lo cho Mai Phương khi cuộc thi năm nay do Ấn Độ - quốc gia rất mạnh tại Miss World - đăng cai.

Tại khu vực châu Á, Mai Phương còn cạnh tranh với đối thủ "nặng ký" Philippines và Indonesia. Hai nước này đạt thành tích tương đối tốt ở Miss World các năm. Do đó, giới mộ điệu tin rằng cuộc đua sắp tới sẽ khốc liệt.

Dạo quanh các diễn đàn hoa hậu, dễ dàng thấy điều người hâm mộ băn khoăn nhất là liệu những tranh cãi trước đó có ảnh hưởng đến quá trình dự thi của Mai Phương hay không. Bởi, Miss World là cuộc thi đề cao tính thanh lịch và chuẩn mực, các thí sinh tiến sâu hiếm ai vấp scandal.

Hồi đầu năm, Mai Phương bị chỉ trích khi liên tục đăng clip nhảy cùng các Tiktoker tai tiếng. Công chúng cho rằng Mai Phương đi quá xa so với chuẩn của hoa hậu ở Việt Nam. Do vậy, cô được khuyên nên chú ý giữ hình ảnh. Và rõ ràng trong những tháng tiếp theo, Mai Phương thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Ngoại trừ dự án nhân ái, Mai Phương gần như đã hoàn thiện về mọi mặt. Cô cho biết luôn đặt mình vào tâm thế của một người sẵn sàng đi thi quốc tế.

Mai Phương có lẽ là một trong những người đẹp được đầu tư chỉn chu nhất trên hành trình chinh phục danh hiệu quốc tế, đồng nghĩa rằng sự kỳ vọng mà Sen Vàng và người hâm mộ đặt vào cô là rất lớn.

Khán giả mong muốn được nhìn thấy Mai Phương tỏa sáng, tiếp nối Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh... duy trì thành tích cho Việt Nam, hoặc thậm chí tiến sâu đến vòng ứng xử top 5.

Trên thực tế, kỳ vọng và cổ vũ là tốt, nhưng cần có giới hạn. Bởi việc đặt niềm tin quá nhiều sẽ vô tình tạo ra áp lực đè nặng lên đôi vai của hoa hậu gen Z. Lúc này, điều khán giả có thể làm là từng bước dõi theo hành trình Mai Phương đến với Miss World 2023.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.