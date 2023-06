Luke Shaw chèo kéo Kane, Rice đến MU

"Tôi không thể nói dối. Tôi muốn một số đồng đội ở tuyển Anh gia nhập MU. Tôi đang nói chuyện với họ (các mục tiêu chuyển nhượng của MU - PV) để nói cho họ biết MU tốt như thế nào, bởi vì tôi biết những phẩm chất của họ. Họ là những cầu thủ đẳng cấp thế giới và họ sẽ tiếp thêm sức mạnh to lớn cho chúng tôi", Guardian dẫn lời Shaw.

"Nhưng tất nhiên, tôi chỉ có thể nói nhiều như vậy mà thôi. Mọi chuyện còn tùy thuộc vào các CLB và những gì họ quyết định. Tất nhiên, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với tình hình ở CLB của họ. Nhưng nếu đó là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ 'xử lý' trong tích tắc. Họ sẽ giúp MU tiếp tục hướng đến việc chinh phục các danh hiệu", hậu vệ trái của MU nói thêm.

Phát biểu của Shaw được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Anh dậy sóng vì hậu vệ MU bình luận trên trang cá nhân của Kane rằng anh sẽ đưa tiền đạo Tottenham tham quan Carrington. Shaw chia sẻ rằng đây là lời bình luận "nửa đùa, nửa thật".

Thời điểm này, MU nỗ lực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng để cải thiện sức mạnh. Những mục tiêu họ hướng đến là Kane và Rice. Ngoài ra, Jordan Pickford hay Mason Mount cũng được đội chủ sân Old Trafford đưa vào tầm ngắm.

Tuy nhiên, quá trình đổi chủ diễn ra chậm chạp khiến nhiều kế hoạch chuyển nhượng của MU bị thay đổi. Họ dừng quan tâm Kane và phải chuyển hướng sang Victor Osimhen hay Goncalo Ramos. Ngoài ra, ngân sách chuyển nhượng và kế hoạch chiêu mộ tân binh của "Quỷ đỏ" ngày càng không chắc chắn.

